Ka Whakawhanakehia e nga Kairangahau nga Maota Hou ki te Whawhai i nga Huakita Atete Taakaro

Ko nga Kairangahau o te Whare Wananga o Maynooth kua tino angitu i roto i te whawhai ki nga huakita aukati tarukino. Ko te parenga antimicrobial (AMR) kei te tipu haere te maaharahara na te huakita, wheori, harore, me te pirinoa ka tipu haere, ka atete ki nga rongoa tuku iho. He riri nui tenei ki te hauora o te iwi, na te mea ka uaua ake nga mate ki te rongoa me te piki haere o te mate kino me te mate. Hei whakautu ki tenei matea putaiao ohorere, i hanga angitu e te roopu o nga kairangahau o te ao he ngota ngota hou e kaha ana ki te patu i nga huakita aukati tarukino.

I whakamahia e nga kairangahau nga maataapono o te matū supramolecular, he waahi motuhake o te rangahau putaiao e torotoro ana i nga taunekeneke i waenga i nga ngota ngota, kia tutuki ai tenei mahi. Na roto i te whakamahi i enei maataapono, i kitea e te roopu nga ngota ngota e patu tika ana i nga huakita i te wa e whakaatu ana i te tino paitini ki nga pūtau tangata hauora. Ka taea e tenei huarahi auaha te para i te huarahi mo nga rautaki rongoa hou hei whakatika i te raru o nga mate atete ki te tarukino.

Ko te rangahau, i whakaputaina i roto i te hautaka Chem, e rite ana ki te Wiki o te Ao AMR Awareness Week, he kaupapa o te ao e arahina ana e te World Health Organization. Ko te whainga o te kaupapa nei ki te whakaara ake i te maaramatanga me te maarama ki te aukati antimicrobial ki te whakaiti i te putanga me te horapa o nga mate aukati tarukino. He mea nui te paanga o te AMR, neke atu i te 1.2 miriona nga taangata kua mate i te tau 2019 na te mate huakita-atete paturopi. Ko tenei rangahau e tuku tumanako ana mo te whanaketanga o nga maatete antimicrobial hou e kaha ana ki te patu i nga huakita atete ki te tarukino, ka ora pea i te miriona o nga oranga ia tau.

Ko te Kairangahau matua a Luke Brennan o te Whare Wananga o Maynooth i whakanui i te hiranga o tenei kitenga ki te ahu whakamua i to maatau mohiotanga ki nga momo mate, mai i te mate pukupuku ki te cystic fibrosis. Ko nga mahi a te roopu i ahu mai i te whakamahinga o nga kaitao katote waihanga, e uru ai te tote ki roto i nga pūtau huakita. Ko tenei urunga o te tote ka whakararu i te toenga ngawari o nga katote i roto i nga pūtau, ka puta nga mahi matū koiora ka mate i te mate huakita. Ahakoa nga riaka o te huakita e atete ana ki nga patu paturopi e waatea ana i naianei, penei i te MRSA, he whakaraerae ki tenei huarahi maimoatanga kore.

Ko tenei pakaruhanga he turanga mo te whanaketanga o nga kaikawe anion hei huarahi pai ki nga patu paturopi tuku iho. Na te raru o te aukati antimicrobial kei te piki haere tonu, ko te hiahia mo nga rautaki rongoa hou kaore ano kia kaha ake. Ko te mahi tahi i waenga i nga tohunga kemu me nga tohunga koiora ki te mahi tuatahi i te whakawhanaketanga o nga maataki antimicrobial hou e whakaatu ana i te kaha o nga huarahi mo nga kaupapa ako hei whakatika i nga wero hauora o te ao.

Nga Uiraa Ui:

He aha te aukati antimicrobial?

Ka puta te parenga antimicrobial (AMR) i te wa e tipu ana nga microorganisms, penei i te huakita, te wheori, te harore, me te pirinoa, ka atete ki nga raau taero hei rongoa i nga mate. Na tenei ka uaua ake te rongoa i nga mate, ka piki ake te tupono o te mate kino me te mate.

He aha te mea he mea nui te rangahau mo nga huakita aukati tarukino?

He mea nui te rangahau mo nga huakita atete ki te tarukino na te mea kei te iti haere te whai hua o nga patu paturopi tikanga ki enei mate. Ki te kore e arohia, ko te pikinga ake o nga huakita atete ki te raau taero ka puta he raru hauora o te ao, na te mea ka uaua haere nga mate ki te rongoa.

He aha te matū supramolecular?

Ko te matū supramolecular he marau ako e aro ana ki nga taunekeneke i waenga i nga ngota ngota. Ka tirotirohia me pehea te whakahiato me te pahekoheko o nga ngota ngota ki te hanga i nga hanganga nui ake, i nga punaha mahi ranei. I roto i te horopaki o tenei rangahau, i whakamahia te matū supramolecular ki te kimi i nga ngota ngota e patu tika ana i te huakita me te whakaiti i te paitini ki nga pūtau tangata hauora.

He pehea te mahi o te ngota ngota hou?

Ko te ngota ngota hou i hangaia e nga kairangahau ka whakararu i te toenga ngawari o nga katote i roto i nga pūtau huakita ma te tuku i te tote ki te uru ki nga ruma. Ko tenei whakararutanga ka arai atu ki te raupapa o nga kaupapa matū koiora ka mutu ka mate nga pūtau huakita. Ahakoa nga riaka huakita-atete ki te tarukino, penei i te MRSA, he whakaraerae ki tenei huarahi maimoatanga hou.

He aha te hiranga o tenei rangahau?

He mea tino nui tenei rangahau na te mea ka tukuna he otinga pea mo te tipu haere o te raru o nga huakita aukati-whakarakau. Na roto i te whakawhanake i tetahi ngota ngota auaha ka taea te patu huakita i te wa e whakaiti ana i te paitini ki nga pūtau tangata hauora, kua para nga kairangahau i te huarahi mo te whanaketanga o nga matū antimicrobial hou. Ka taea e enei apiha te awhina ki te patu i nga mate aukati tarukino me te whakaora i nga miriona taangata puta noa i te ao.