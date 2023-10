E rua nga Aorangi Tio Tio e Tutuki ana i roto i te Whakaaturanga Maramatanga

I roto i tetahi huihuinga whakamīharotanga arorangi, e rua nga exoplanets nui tio i tukituki i roto i te mura o te marama, ka tuku i te puehu o te puehu i kitea e tetahi kaitirotiro arorangi runaruna i runga i nga paapori pāpori. Ko enei aorangi kei te tata ki te 1,800 tau marama te tawhiti atu i a Papatūānuku, ā, ka tukituki ki tētahi whetū rite te rā. Ko te kanapa o te tukinga ka neke ki mua o te whetu, ka pouri i roto i te waa. Kua whakaingoatia te whetu ko ASASSN-21qj i muri i te kupenga o nga karu karu i kite tuatahi i te memenge o te marama kitea o te whetu.

I kite te kaitirotiro arorangi runaruna i te wheturangi e whiti ana i roto i te 1,000 ra, i akiakihia e te roopu o nga kaitirotiro arorangi o te ao ki te tirotiro i te ahuatanga. I kitea e te anau marama o te whetu i rererua tona kanapa ki nga roangaru infrared e toru tau i mua i te tiimata o te memeha i te marama ka kitea. I korero a Takuta Matthew Kenworthy, he kaiarahi tuarua mo te rangahau mai i te Leiden Observatory i Netherlands, i te ahua o te tukinga penei, me te kii ka rite te toenga ki te whetu, ahakoa he ngoikore, e whitu whakarea te rahi atu i te whetu matua. whetu i roto i te punaha.

I roto i nga tau e rua, ka aro turukihia e te whatunga o nga tohunga arorangi ngaio, runaruna hoki te whetu mo nga huringa o tona kanapa. I whakamarama a Takuta Simon Lock, he kaituhi kaiarahi takirua mai i te Whare Wananga o Bristol, ko o raatau tatauranga me o raatau tauira rorohiko e tohu ana ko te pāmahana, te rahi, me te roanga o nga mea kanapa e kitea ana he rite tonu ki te tukinga o nga exoplanets nui tio e rua.

E matapaetia ana ka horahia te kapua o te puehu i puta mai i te tukinga ki te taha o te orbit o te toenga i hanga. Ko tenei toenga ka noho hei aorangi hou, a, ko nga mea e karapoti ana i a ia, tera pea ka pupuhi ka hanga he kohinga marama ka huri huri noa i a ia. Ka kitea te marama o te kapua puehu ma te whakamahi i nga karu-a-papa me te James Webb Space Telescope a NASA. Ka tino aro turukihia e nga kaitirotiro whetu nga whanaketanga o tenei huihuinga whakamiharo.

