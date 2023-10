Ka taea e nga Whatunga Kararehe Wao te Hurihuri i te Hunga-Pamahana Nui

I roto i nga rangahau pakaru whenua i whakaputaina i roto i te Advanced Science, kua puta he matapae whakamiharo a nga kaiputaiao o te Shenzhen Institute of Advanced Technology. Na roto i te tirotiro i te kaha o nga whatunga waro-cage, kua whakaarohia e nga kairangahau te kaha ki te whakatutuki i te superconductivity i runga ake i te 100 K - he paemahana tohu ka nui atu i nga carbide tikanga.

Ko te superconductivity he ahuatanga e taea ai e etahi rawa te whakahaere i te hiko hiko me te kore te aukati, ka taea te tuku hiko me te kore e ngaro te kaha. Heoi, ko te nuinga o nga superconductors e hiahia ana kia iti rawa te pāmahana hei whakaatu i tenei whanonga. He mea nui te kitenga o nga rawa e taea ai te kaha ki te kawe i nga wera teitei ake mo te ahu whakamua hangarau, na te mea ka kaha ake te pai o nga matiti hiko, rorohiko tere, me nga aukume kaha ake.

I whakamahia e nga kairangahau nga tatauranga maapono tuatahi ki te hoahoa carbide me nga ahuatanga hanganga o nga whatunga whare-wao. Ko enei hanganga, e kiia ana ko C24 me C32, e whakaatu ana i nga waeine rite ki te whare herehere honohono e hanga ana i nga hanganga karaihe. Na roto i te whakauru i nga dopants whakarewa ki enei whatunga waro-cage, i tohu nga kairangahau i te putanga o te superconductivity teitei.

He mea whakamiharo nga hua. Ko nga kiripiri kupenga whare herehere C24 he momo konganuku, tae atu ki te Na, Mg, Al, In, me Tl, i whakaatu i te mana whakahaere i runga ake i te 100 K. He mea whakamiharo tenei, na te mea ka eke atu i te pāmahana tino nui o te 77 K, te ira kohua o te hauota wai. .

Ko te mea e wehewehe ana i nga hanganga whatunga waro-cage ko te hononga irahiko-waea kaha e whakaatuhia ana e ratou, e hanga ana i nga taunekeneke kaha i waenga i nga irahiko me nga wiri i roto i te maataki karaihe. He mea nui enei taunekeneke mo te putanga o te superconductivity. I kitea e nga kairangahau ko te kowhiringa o nga konganuku me to ratou kukū i roto i nga kupenga waro-cage i whai waahi nui ki te whakatau i nga ahuatanga superconducting.

Ko tenei rangahau e whakatuwhera ana i nga waahanga whakaihiihi mo te whakawhanaketanga o nga superconductors teitei. He huarahi hou pai mo nga kaiputaiao ki te tuhura me te whakahihiko i etahi atu tirotirohanga mo nga carbide hei putake mo nga superconductors Tc teitei.

