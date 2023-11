Painga Nui: Ka Wewetehia e te Parahi Waiporoporo nga Hua Hou mo nga taputapu Quantum

Kua kitea e nga kaiputaiao quantum he whakamohiotanga ka taea te huri i te hangarau quantum. Kua kitea e tetahi roopu kairangahau mai i te Whare Wananga o Bristol tetahi ahuatanga onge i roto i te parahi papura ka mau te ki ki te hanga "whakawhiti tino pai" ki nga taputapu quantum. Ka taea e tenei huringa te whakawhiti tere i waenga i te insulator me te ahua superconductor.

Ko te parahi papura he konganuku ahurei kotahi-ahu te hanga o nga mekameka whakahaere takitahi o nga ngota. I kitea e nga kairangahau ko tenei rauemi e whakaatu ana i nga ahuatanga hiko e rua, e tuku ana i te taumata o te whaikorero e kiia nei ko te "hangarite puta." Ko te tikanga, ahakoa nga huringa iti rawa o nga rawa, penei i te wera, i te whakaihiihi marama ranei, ka taea te huri tere i waenga i te ahua whakamarumaru me te kore kawe ki te superconductor me te kawe mutunga kore, me te rereke.

Ko te kaituhi matua a Nigel Hussey, Ahorangi mo te Ahupūngao i te Whare Wananga o Bristol, i whakapuaki i tana harikoa mo tenei kitenga, e kii ana, "He kitenga tino whakahihiri tera e taea ai te huri pai mo nga taputapu quantum apopo."

I timata te haerenga a te kapa i te 13 tau ki muri i te wa tuatahi i ine nga tauira PhD e rua, a Xiaofeng Xu me Nick Wakeham, i te aukumete o te parahi papura. Ko nga raraunga i noho mokemoke, kaore ano kia panuitia tae noa ki tetahi tupono noa i te tau 2017. I tae atu a Ahorangi Hussey ki te wananga a te tohunga ahupūngao a Dr Piotr Chudzinski mo te parahi papura me te tiri i ana raraunga ki a ia. Na raua tahi i whakatakoto he whakamatautau i whakapumau i te ariā a Chudzinski.

He aha te mea tino whakamiharo i tenei kitenga ko te nohonga o te "hangarite e puta mai ana" i te mea ko nga whakawhitinga rawa i waenga i nga ahuatanga whakamarumaru me te superconducting. Ko te pakaruhanga hangarite, ka kitea i roto i nga punaha irahiko ina whakamatao, he ahuatanga rongonui. Heoi, ko te putanga o te hangarite i roto i te konganuku i te wa e whakahekehia ana te pāmahana, pera i te kitea i te parahi papura, he tino onge, he koretake.

I whakatauritea e Takuta Chudzinski tenei ahuatanga ki te mahi makutu, ka huri te ahua puhoi, he ahua keokeo ki te ao hangarite tino pai. I kii ia ko te parahi papura te ahua me te taiao ano te tohunga makutu.

Ko tenei pakaruhanga ka whakatuwhera i nga huarahi hou mo te hangarau quantum. Ma te whakamahi i nga ahuatanga ahurei o te parahi papura, ka taea pea te hanga huringa i roto i nga iahiko quantum ka taea te whakarereke nui i te aukati me te iti rawa o nga whakaohooho.

Ma te rangahau tonu mo te parahi papura me te ahuatanga hangarite ka puta ake, ka mau i te wa kei te heke mai te kaha nui mo te whanaketanga o nga taputapu quantum pai me te tino mahi.

Nga Ui Auau (FAQ)

1. He aha te parahi papura?

Ko te parahi papura he konganuku ahu-tahi i hangaia e nga mekameka whakahaere takitahi o nga ngota.

2. He aha te hiranga o te rangahau i whakahaeretia e te Whare Wananga o Bristol?

I kitea e te rangahau he ahuatanga onge i roto i te parahi papura e kiia nei ko te "hangarite puta" tera pea ka puta he "whakawhiti tino pai" ki nga taputapu quantum.

3. He pehea te mahi o te "whakawhiti tino pai"?

Ka taea e te pana te whakawhiti tere i waenga i te noho hei insulator (me te kore kawe) me te superconductor (me te kawe mutunga kore) i runga i nga huringa iti i roto i te rauemi, penei i te wera me te whakaihiihi marama.

4. Na wai te kitenga?

Ko te rangahau i arahina e te Whare Wananga o Bristol, me te kaituhi matua a Nigel Hussey, Ahorangi o te Ahupūngao.

5. He aha nga tono ka taea e tenei mahi pakaruhanga?

Ko tenei pakaruhanga ka whai paanga nui mo te hangarau quantum, e taea ai te whanaketanga o nga huringa tino pai i roto i nga iahiko quantum.

