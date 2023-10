Ko te Akoranga Hou e whakaatu ana i te maaramatanga o nga pakeke ki te reo o nga tamariki

He rangahau tata nei i whakahaeretia e nga kairangahau mai i te MIT me te Whare Wananga o Harvard kua whakamarama i te huarahi uaua o te whakamaarama me te mohio o nga pakeke ki te reo moata o nga tamariki. I whakamahia e te rangahau nga mano o nga haora o nga rekoata oro o nga tamariki me nga pakeke e taunekeneke ana ki te hanga tauira rorohiko e whakataurite ana i te whakamaoritanga a nga pakeke i nga korero a nga tamariki iti.

Kaore i rite ki nga rangahau o mua e aro ana ki te ako a nga tamariki ki te korero, ko te whainga o tenei rangahau kia mohio ki te tirohanga a te pakeke i roto i te huarahi hopu reo. Ko nga kitenga e whakaatu ana ko te maaramatanga o nga pakeke ki te horopaki korero me o ratou mohiotanga ki nga korero pohehe e mahia ana e nga tamariki e whai waahi nui ana ki te mohio ki nga mahi a nga tamariki mo te reo.

Ko nga tauira rorohiko i whakawhanakehia i roto i te rangahau i kitea ko nga matapae i ahu mai i nga oro e mahia ana e nga tamariki kaore i te tika ki te whakatau he aha nga whakaaro o nga pakeke e korero ana nga tamariki. Engari, ko nga tauira tino angitu i whakawhirinaki ki te wetewete i nga waahanga nui o nga korerorero o mua ki te whakarato i te maaramatanga horopaki.

I kitea ano e te rangahau te hiranga o te whakangungu i nga tauira mo te maha o nga huingararaunga o nga pakeke me nga tamariki e taunekeneke ana. E tohu ana tenei kei nga pakeke nga tikanga tino mohio ki te hanga whakamaoritanga i runga i te horopaki, tera pea ka whai waahi ki te awhina i nga pepi ki te hopu i te reo.

Ka whakaaro nga kairangahau ki te whakatewhatewha ake me pehea e taea ai e nga pukenga whakarongo me nga whakautu a nga pakeke ki nga tamariki te whakarei ake i te ako reo. E whakapono ana ratou ko te kaha o nga pakeke ki te mohio me te whakautu ki nga mahi a nga tamariki mo te reo moata ka hanga he punaha whakahoki korero e akiaki ana i nga kohungahunga ki te whakawhitiwhiti korero me te ako pai ake.

Ko tenei rangahau e whakaatu ana i nga whakaaro nui mo te hihikotanga o te hopu reo moata me te whakanui i te mahi nui a nga pakeke ki te tautoko i te whanaketanga reo o nga tamariki.

FAQ

I pehea te rangahau a nga kairangahau i te maaramatanga o nga pakeke ki te reo o nga tamariki?

I whakamahia e nga kairangahau nga mano o nga haora o te tuhi oro oro o nga tamariki me nga pakeke e taunekeneke ana ki te hanga tauira rorohiko.

He aha i kitea e te rangahau?

I kitea e te rangahau ko te maaramatanga o nga pakeke ki te horopaki korero me te mohiotanga ki nga whakahua pohehe noa a nga tamariki he mea nui ki te mohio ki nga mahi a nga tamariki mo te reo.

He aha te mahi a nga tauira rorohiko i roto i te rangahau?

I awhina nga tauira rorohiko ki te whakataurite i te whakamaoritanga a nga pakeke i nga korero a nga tamariki iti me te whakaatu he tika ake nga whakamaoritanga i runga i te horopaki i nga matapae e pa ana ki nga oro korero a nga tamariki anake.

Me pehea e taea ai e nga pakeke te awhina i nga pepi ki te whai reo?

Ko nga tikanga tino mohio a nga pakeke ki te whakaputa i nga whakamaoritanga i runga i te horopaki ka whai hua ake te hopu reo mo nga pepi.

He aha nga rangahau a meake nei kua whakaritea?

Ka whakaaro nga kairangahau ki te tuhura ake me pehea e taea ai e nga pukenga whakarongo me nga whakautu a nga pakeke ki nga tamariki te ako i te reo me te hihiri o nga kohungahunga.