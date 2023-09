Ko te Akoranga Hou e whakaatu ana i nga Kohao Pango Nui Ka horo ake te kai i te mea e tumanakohia ana

He rangahau tata nei i whakahaeretia e Te Whare Wananga o Te Taitokerau kua werohia nga whakapae o mua mo nga tikanga kai o nga kohao pango tino nui. Ahakoa i whakaponohia i mua ka pau te kai o te kohao pango, ka tohu nga tauira hou he tere ake te kai.

Ko te rangahau, ka tata ki te whakaputa i roto i te The Astrophysical Journal, i whakamahi i nga whaihanga 3D taumira teitei hei tirotiro i te whanonga o nga kohao pango. I kitea e nga kairangahau ko enei kohao pango ka huri i te waahi-waa huri noa, ka pakaru te hau o roto i te kopae accretion. Ko te hua tenei ko te hanganga o nga kopae iti o roto me waho, me te kohao pango i te tuatahi ka pau te mowhiti o roto, katahi ka whakakiia e nga otaota mai i te kopae iti o waho.

He rereke ki nga ariā o mua e kii ana he rau tau te roa o tenei mahi, i whakaatu nga whaihanga ka puta i roto i nga marama. He mea nui tenei kitenga mo te mohio ki te whanonga o nga quasars, ko etahi o nga mea kanapa o te rangi po. Ko nga Quasars e mohiotia ana ka puhipuhi ohorere ka ngaro atu kaore he whakamaramatanga, a ko te rangahau hou e whakaatu ana i te maaramatanga mo tenei whanonga kino.

Ko te kairangahau matua, a Nick Kaaz no te Whare Wananga o Northwestern, i whakamarama e kore e taea e te ariā kōpae accretion puāwai te whakaatu mo nga rereketanga tere e kitea ana i roto i nga quasars. Heoi, ko nga whaihanga i whakahaerehia i roto i tenei rangahau e whakaatu ana ko te whakangaromanga me te whakakii i nga rohe o roto o te kōpae ka taea te whakamarama i enei rereketanga.

Ko te maaramatanga nui mai i te rangahau ko nga whakapae o mua mo te whakahāngaitanga o te kōpae accretion ki te hurihanga o te poka pango i pohehe. I kitea e nga whaihanga ko te rohe e karapoti ana i te poka pango he nui ake te ngangau atu i nga whakaaro o mua. Ko te kaha o te hau, te papa autō, me te hononga whanui o nga kohao pango i whakaarohia i roto i nga whaihanga, e whakarato ana i te tauira tika ake mo o raatau whanonga.

Ko te mahi haehae me te whangai ka puta ki tetahi rohe e whakataetae ana te kopikopiko o te poka pango mo te waahi-wa ki te waku me te pehanga i roto i te kōpae. Ko te hua tenei ka tutuki nga kopae o roto me waho, ka kainga te kōpae o roto e te poka pango. Ko te kaha o te kohao pango ka toia te hau mai i te rohe o waho ki te whakakii ano i te rohe o roto, ka oti te huringa.

Ko tenei rangahau ehara i te mea he whakamarama noa i nga tikanga kai o nga kohao pango tino nui engari he maarama ano mo te whanonga o nga quasars. Ma te rangahau ano, ka marama ake pea nga kaiputaiao ki nga tikanga e pa ana ki nga rereketanga nui e kitea ana i roto i enei ahuatanga o te ao.

Rauemi:

– Te Astrophysical Journal (ka whakaputaina)

– Te Whare Wananga o Te Taitokerau