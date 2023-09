Ko nga Harotoroto Hangaia e te Tangata Ko nga Kaihanga Kupenga o te Kaariki, Ka kitea e nga Matauranga

Ko nga rangahau hou i whakahaeretia e te Whare Wananga o Cornell e whakaatu ana he nui te paanga o nga harotoroto i hangaia e te tangata ki te tuku hau kati kati. E rua nga rangahau e pa ana i whakahaerehia e nga kairangahau mai i Cornell ka timata ki te tatau i nga paanga o nga harotoroto i hangaia e te tangata me nga harotoroto taiao ki runga i te tahua hau kati kati o te ao, e whakarato ana i nga whakaaro nui ki tetahi kaupapa kaore i te tino marama.

I kitea e nga rangahau ka taapirihia nga tukunga me te rokiroki waro o nga harotoroto i hangaia e te tangata, ka riro pea nga harotoroto hei tuku haurehu kati kati. Ko nga whakatau tata o mua e kii ana ko nga harotoroto, e kiia ana he puna wai e 5 heketea iti iho ranei, ka uru pea ki te 5% o te tukunga methane ki te ao. Heoi, ki te kore e tika nga inenga puta noa i te maha o nga harotoroto, ka eke pea tenei paheketanga mai i te haurua ki te rua o te rahinga i whakaritea. I tua atu, he iti noa nga whakatau tata mo te reiti urupa waro i roto i nga harotoroto.

Ko tetahi rangahau i whakahaeretia e nga kairangahau i aro ki te nui o te waro kua tohua i roto i nga harotoroto 22 kua tohua. I tirotirohia e nga kairangahau nga mahi whakahaere o mua me te ine i te matotoru parataiao me te ihirangi waro i roto i nga harotoroto. I kitea e ratou ko te reiti o te nehu waro i roto i nga harotoroto i awehia e nga mea penei i te tipu wai, te ika, me nga taumata matūkai. I kitea ano e te rangahau ko nga harotoroto taiao me nga harotoroto hanga tangata puta noa i te ao ka tango i te nui o te waro, e tohu ana he iti te whakaaro o te tango waro i roto i nga harotoroto.

I tirotirohia e te rangahau tuarua te tukunga o nga haurehu kati kōtuhi i te tau mai i nga Ponds Experimental Cornell. Ko te Methane, he hau kati kati, te nuinga o nga hau i tukuna. I kitea ano e te rangahau te hiranga o te whakatauira i nga wa e tika ana mo nga tukunga hau kati mai i nga harotoroto.

I te katoa, ko enei rangahau e kii ana ka whai waahi nga harotoroto ki te tuku hau kati me te rokiroki waro. Ahakoa ko nga harotoroto kei te tuku kupenga o te haurehu kati na runga i te tukunga mewaro, tera pea ka noho totohu kupenga ma te whakaiti i te tukunga mewaro. Ko nga kitenga ano e kii ana ki te whakamahi i nga mirumiru, i nga porohuri i raro i te wai hei whakaiti i te tukunga mewaro ki roto i nga harotoroto.

He mea nui te rangahau me te maarama ki te waahi o nga harotoroto ki te tuku hau kati mo te whakatauira me te matapaetanga o te rangi.

Rauemi:

– Meredith A. Holgerson et al, He nui te reiti o te nehu waro e hono ana ki te hanga autochthonous i roto i nga harotoroto horihori, Limnology and Oceanography Letters (2023). DOI: 10.1002/lol2.10351

– Nicholas E. Ray et al, Te rerekeetanga o roto o te tau i roto i nga tukunga hau o te whare kakariki mai i nga harotoroto i hangaia, nga reta rangahau matawhenua (2023). DOI: 10.1029/2023GL104235

(Pūtake: Cornell)