Te Wewete i te Mana o te Taakaro Pohewa mo te Whanaketanga Kohungahunga

I kitea e te rangahau hou i whakahaeretia e te Whare Wananga o Monash he tino pakaruhanga i roto i to maatau mohiotanga ki te mahi me te hiranga o te takaro pohewa i roto i te whanaketanga o te hunga kohungahunga. He rereke ki nga whakapono matauranga o mua, ka kitea e te rangahau he tino kaha nga kohungahunga me nga kohungahunga ki te uru atu ki tenei momo taakaro, e whakaatu ana i tona hiranga hohonu i roto i te maatauranga tamariki.

I roto i te kaupapa o te rima tau, ka mahi tahi nga kairangahau mai i te Whare Wananga o Monash University me te neke atu i te 2,500 nga kaiwhakaako me nga tamariki nohinohi. I whai te kaupapa rangahau Conceptual PlayWorld ki te tuhura me te wetewete i te paanga o te takaro pohewa ki te whanaketanga hinengaro o nga tamariki.

Ko nga kitenga mai i tenei rangahau nui e tohu ana ka uru nga tamariki ki te takaro pohewa, ka paheke te tirohanga. Engari i te kite i nga taonga kei a ratau, ka timata nga tamariki ki te whakaaro he mea ke atu. Ko tenei whakawhitinga hinengaro e tohu ana i tetahi waahanga whanaketanga nui i roto i te oranga o nga kohungahunga me nga kohungahunga.

Ko Ahorangi Marilyn Fleer te Kaitohutohu o te Kaunihera Rangahau o Ahitereiria, he tohunga nui mo tenei mara mai i te Whare Wananga o Monash, e whakaatu ana i te hiranga o te purei pohewa hei whakatairanga i te whakaaro me te tautoko i te ako, otira ki nga ariā waitara penei i te ine. E ai ki a Ahorangi Fleer, he mea nui te takaro pohewa ki te whakawhanake i te mahi a-hinengaro o te whakaaro pohewa, he mea nui mo te maarama ki nga ariā waitara me te whakaaro mo nga mea o mua me nga mea kei te heke mai.

Hei whakamana ake i te paanga hurihuri o te takaro pohewa, i whakauruhia e te kaupapa rangahau Conceptual PlayLab te Conceptual PlayWorlds ki nga whare tiaki tamariki. Na tenei huarahi auaha i taea ai e nga kaiwhakaako kohungahunga te whakawhānui ake i o raatau tikanga ako me te ngaki i nga mahi takaro i roto i o raatau pokapu. I kitea nga hua pai, tae noa ki nga tamariki nohinohi e kaha ana ki nga mahi.

Ko te wawaotanga a Conceptual PlayWorld i uru ano ki te whakawhanaketanga ngaio mo nga kaiwhakaako, me te whakakii i a raatau ki nga taputapu kia angitu ai te whakamahere me te whakatinana i te Conceptual PlayWorlds ki o raatau whare tiaki tamariki. Na tenei rauemi whakakaha i huri ai nga kaiwhakaako hei kaihautu whakaako me nga kaihoko whakarereke i roto i o raatau hapori matauranga.

I runga i enei kitenga whakamohio whenua, ka kitea he mea nui te poipoi i nga taakaro pohewa i roto i nga hapori me nga waahi matauranga hei tautoko i te whanaketanga o te hunga kohungahunga. Ma te awhi me te whakatenatena i tenei momo taakaro, ka whakamanahia e matou nga tamariki ki te whakawhanake i o raatau whakaaro, ki te whakarei ake i nga pukenga hinengaro, me te para i te huarahi mo te angitu a meake nei.

FAQ:

P: He aha te takaro pohewa?

A: Ko te takaro pohewa e pa ana ki te mahi a nga tamariki ki te hanga me te whai waahi ki nga ahuatanga whakaari ma te whakamahi i o raatau whakaaro.

P: He aha te mea nui o te takaro pohewa?

A: He mea nui te takaro pohewa mo te poipoi i te whakaaro pohewa, te tautoko i te ako, me te whakawhanake i nga pukenga whakaaro waitara.

P: He aha te painga o te takaro pohewa ki te whakawhanaketanga o te kohungahunga?

A: Ko te whai waahi ki te takaro pohewa ka taea e nga tamariki te whakawhanake i o raatau whakaaro, o ratou kaha hinengaro, me te kaha ki te whakaaro auaha.

P: Me pëhea e taea ai e ngä kaiwhakaako köhungahunga te whakatairanga i te takaro pohewa?

A: Ka taea e nga Kaiakoranga Kohungahunga te whakatairanga i te takaro pohewa ma te hanga i nga taiao e akiaki ana i nga ahuatanga ahua, te whakarato i nga rauemi tuwhera hei whakamahi ma nga tamariki, me te whai waahi ki te taakaro.

P: Kei hea ka taea e au te ako atu mo te kaupapa rangahau?

A: Ka kitea e koe etahi atu korero mo te kaupapa rangahau Conceptual PlayWorld i [Monash University](https://www.monash.edu/education/research/projects/conceptual-playworld).