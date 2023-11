Nga Ahuatanga Ataahua a Supernova Remnant 1E 0102.2–7219 I Whakakitea e nga Kairangirangi.

He rangahau tata nei i whakahaeretia e te roopu kaitirotiro arorangi o te ao e whakamahi ana i te Australia Telescope Compact Array (ATCA) me te Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) kua homai he tirohanga hou ki nga ahuatanga me te ahua o te toenga supernova e kiia nei ko 1E 0102.2–7219. I whakaputaina i roto i nga Panui Marama o te hautaka Royal Astronomical Society, ka whakamarama te rangahau i nga ahuatanga whakamihi o tenei hanganga ao.

Ko nga toenga Supernova (SNRs) he hanganga whanui me te marara i puta mai i te pahūtanga o te supernova. Ko enei toenga ko nga mea i panaia mai i te pahūtanga tae atu ki nga mea o waenga whetu i kahakina ake e te ngaru ohorere i mahia e te whetu pahū.

Ko te 1E 0102.2–7219, e mohiotia ana ko E0102, he SNR rangatahi-tiango nui kei roto i te Small Magellanic Cloud (SMC)—he tupuni papaka e huri haere ana i te Milky Way. Na tona hanganga kanapa, rite ki te mowhiti me te taha o waho e whai ana i te ngaru pupuhi whakamua, kua mau a E0102 i te hiahia o nga kairangahau mai i tana kitenga i te tau 1981. Ko nga tirohanga o mua kua whakatauhia ko te tau o E0102 tata ki te 1,738 tau, me te Ko te papatipu tupuna o te whetu i pahū e kiia ana kei waenganui i te 32 ki te 50 nga papatipu ra.

Hei whai matauranga ake, na te roopu o nga kaitoro arorangi na Rami ZE Alsaberi o te Whare Wananga o Poihakena ki te hauauru i Penrith, Ahitereiria, i mahi i te ATCA me te ALMA ki te tirotiro i te E0102 i roto i te taumira teitei me te tairongo.

I kitea e o raatau kitenga kei a E0102 te ahua o te whakakai me te radius toharite tata ki te 20.2 tau marama, me te hanga piriti. Ko te mea nui, ko te rohe o te puku o E0102 e whakaatu ana i tetahi piriti whakapae motuhake, he ahua pae ranei.

I kitea ano e nga kairangahau ko te taurangi matakite o E0102, e whakaatu ana i te whanonga o te tukunga reo irirangi i nga momo roangaru, he uara toharite -0.54. Ko te tātaritanga tata i whakaatu he teitei ake te taupū tūroro (tata ki te -0.6) i te pūtoro o roto, o waho hoki, i te mea ka kitea nga rōnaki papatahi ki te pūtoro takawaenga. I kitea te maramatanga o te reo irirangi i te taha raki-ma-rawhiti o E0102.

Ko te mea nui, i hurahia e nga tirohanga nga rohe polarized i roto i te anga o E0102, me te 7% me te 12% ine i nga iarere o te 5,500 me te 9,000 MHz. Na enei inenga i taea e nga kaitirotiro arorangi te tatau i te kaha o te mara autō-a-rangi, i whakatauhia kia 44 ?G, he 65±5 ?G.

Mo te taiao e karapoti ana i te E0102, i tautuhia e nga kairangahau he kapua o te hauwai ngota kore (HI) kei te taha o te toenga, me te awhe tere tata ki te 160–180 km/s. I tua atu, i kitea te ahua o te kohao i te tere o te 163.7–167.6 km/s.

Hei whakarāpopototanga, ko te tātaritanga matawhānui i whakahaerehia e nga kairangahau i whakapumau ko nga taonga o E0102 e hono ana ki nga mea e pa ana ki nga toenga supernova taitamariki. I kii ano ratou ko te ahua iti o te whakahiatotanga ahorangi o tenei toenga e tohu ana he nui te ngangau.

Pātai Auau (FAQ):

P: He aha te toenga supernova?

A: Ko nga toenga Supernova kei te marara, e whakawhanui ana i nga hanganga ka puta mai i te pahūtanga o te supernova. Kei roto i a raatau he taonga i panaia mai i te pahūtanga me nga taonga o waenga whetu i kahakina ake e te ngaru ohorere i mahia e te whetu pahū.

P: Kei hea te 1E 0102.2–7219?

A: 1E 0102.2–7219, e mohiotia ana ko E0102, kei roto i te Small Magellanic Cloud (SMC), he tupuni papaka e huri haere ana i te Milky Way.

Q: He aha te rangahau tata nei i whakaatu mo E0102?

A: I whakaatuhia e te rangahau ko E0102 e whakaatu ana i te ahua o te mowhiti me te hanganga piriti i roto i tona rohe pokapū. Ko te toenga e whakaatu ana i nga rohe polarized me te inenga toharite hautanga o te 7% me te 12% i nga iarere o te 5,500 me te 9,000 MHz, ia.

Q: He aha te kaha o te raina-o-te tirohanga autō o E0102?

A: Ko te kaha o te raina-o-sight autō kaha o E0102 i tatauhia ki te 44 ?G, me te mara equipartition o 65±5 ?G.

Q: He aha te tau o E0102?

A: Ko nga kitenga o mua ka whakatauhia te tau o E0102 ki te 1,738 tau.

Q: He aha te hiranga o te hanganga rite-kohanga i kitea i te taha o E0102?

A: Ko te hanganga rite ki te kohao i te tere o te 163.7–167.6 km/s e tohu ana i te noho mai o tetahi rohe motuhake e karapoti ana i te E0102 kei roto e kukū ana te hauwai ngota (HI).

(Source: Monthly Notice of the Royal Astronomical Society (2023). DOI: 10.1093/mnras/stad3300)