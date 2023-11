Kua Ora Te Papa Ozone? Ko nga Akoranga Hou e kii ana ka taea te toro atu

Ko te paparanga ozone, he whakangungu rakau e tiaki ana i te whenua mai i nga hihi ultraviolet kino, kua roa e kiia ana ko tetahi o nga korero tino angitu o te tangata. Heoi ano, he rangahau tata nei e whakawero ana i tenei whakaaro ma te kii kare pea te paparanga ozone e ora mai i ta matou i whakaaro ai, me te pono, kei te toro haere te poka.

E ai ki tetahi rangahau i whakaputaina i roto i te Nature Communications, i kitea e nga kaiputaiao o Aotearoa kua heke te taumata ozone i te uho o te poka ozone i Antarctica ma te 26% mai i te tau 2004 i te wa o te puna. Ko te tikanga ehara i te mea kua nui noa te rahi o te poka, engari kua hohonu ano, e tohu ana kua heke te taumata ozone. He rereke enei kitenga ki nga aromatawai kua whakaaetia whanuitia, tae atu ki te rangahau i tautokohia e te UN, i tohu ka hoki ano te paparanga ozone ki nga taumata o te 1980 hei te tau 2040.

Ki te tae ki tenei whakatau, ka tātarihia e nga kairangahau te whanonga o te paparanga ozone mai i Mahuru ki Noema ma te whakamahi i nga raraunga amiorangi. I whakatauritea e ratou tenei whanonga me nga raraunga o mua ki te ine i nga taumata ozone me te tautuhi i nga tohu whakaora. E kii ana te rangahau ko nga huringa i roto i te polar vortex Antarctic, he papatipu awhiowhio o te pehanga iti, hau makariri, kei te whai waahi ki te paheketanga o te ozone me te roha o te rua. Heoi ano, ko nga take tika o enei huringa kaore i te mohiotia.

Ahakoa ko te Kawa o Montreal, he whakaaetanga o te ao ki te whakakore i nga matū whakaheke ozone, kaore e kore kua angitu ki te whakaheke i nga taumata o te chlorofluorocarbons (CFCs), ka whakaara ake tenei rangahau i nga patai mo te waahi o etahi atu mea mo te ozone depletion. Ko enei mea ko te parahanga whakamahana i te ao, nga matūriki hau mai i nga ahi ahi me nga puia, me nga huringa o nga mahi a te ra.

He mea nui kia mahara ko etahi kaiputaiao e noho pohehe ana ki nga kitenga o te rangahau. E tohe ana ratou ko te rangahau e whakawhirinaki nui ana ki nga tirohanga mai i te wa poto noa, kaore pea e whakaatu tika i te oranga o te paparanga ozone. Ko etahi atu mea, penei i te auahi mai i te ahi ngahere me te hūnga o te puia, tae atu ki nga ahuatanga o te rangi maori penei i te El Niño Southern Oscillation, ka awe ano i te ozone depletion.

Hei whakatau, ka wero tenei rangahau hou i to maatau mohio ki te whakaoranga o te paparanga ozone. Ahakoa kua angitu te Kawa o Montreal ki te whakaheke i nga CFC me te aukati i nga aitua o te taiao, tera pea etahi atu mea e whai waahi ana ki te mau tonu o nga rua ozone i Antarctica. Me rangahau ano kia tino marama me te whakatika i enei wero hei whakarite i te oranga roa o te paparanga ozone me to tatou aorangi.

Nga Uiraa Ui:

1. He aha te paparanga ozone?

Ko te paparanga ozone he rohe o te stratosphere o Papatūānuku, he nui te kukū o ngā rāpoi ngota ozone. He mahi nui ki te tātari i te hihi ultraviolet (UV) kino mai i te ra, hei tiaki i te ora i runga i te whenua.

2. He aha te mea i paheke ai te paparanga ozone?

Ko te take nui o te paheketanga o te ozone ko te tukunga o nga matū whakaheke ozone (ODS), penei i te chlorofluorocarbons (CFCs). I whakamahia nuitia enei matū i roto i nga rehu aerosol, pouaka whakamahana, me nga mahi ahumahi. Ko nga ngota ngota ODS i tukuna ki roto i te stratosphere, ka pakaruhia e te ra, ka tukuna nga ngota maota me te bromine i whakangaro i nga ngota ozone.

3. He aha te Kawa o Montreal?

Ko te Kawa o Montreal he whakaaetanga o te ao i hainatia i te tau 1987 hei whakakore i te hanga me te whakamahi i nga matū whakaheke ozone. He mea nui ki te whakaiti i te tukunga o nga matū kino me te tuku i te paparanga ozone ki te whakaora.

4. He pehea te paheketanga o te ozone ki te taiao me te hauora o te tangata?

Ko te paheketanga o te Ozone ka piki ake te rauropi UV ka tae ki te mata o te whenua, ka pa he kino ki te taiao me te hauora tangata. Ka kino te ora o te moana, ka kino nga hua, ka whakararu i te rauropi o te tangata, ka piki ake te mate o te mate pukupuku kiri me te katarata.

5. He aha te mahi a te tangata ki te aukati i te paheketanga o te ozone?

Ka taea e nga tangata takitahi te whai waahi ki te tiaki i te paparanga ozone ma te whakamahi i nga hua ozone-friendly, penei i nga aerosol kore-CFC me nga whakamahana. He mea nui ano kia tika te whakakore i nga taputapu tawhito kei roto nga matū whakaheke ozone me te tautoko i nga kaupapa e whakatairanga ana i te tiaki i te paparanga ozone.