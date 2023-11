Te Whakamaramatanga i te Rerenga Nui: Te Whakapai ake i nga Whakataunga Hurirangi

Ko te matapae i nga tauira ua i ia ra, he mea tino nui mo a tatou mahi o ia ra, engari me pehea te maarama ki te tino rerenga o te waa roa? Ko nga kaiwhakatakoto taone, nga kaiputaiao me etahi atu hunga whai paanga e hiahia ana ki nga korero tika mo nga huihuinga huarere kino kia pai ai te whakamahere mo te rokiroki wai a muri ake nei, ahuwhenua, me te noho rite ki nga tupuhi kino. Heoi, he maha nga wa ka taka nga tauira huarere ki te whakatauira tika i enei kaupapa tino nui.

Hei whakatutuki i tenei wero, i aro nga kairangahau o te Tari o te Pungao o Lawrence Berkeley National Laboratory ki te whakarei ake i te ahua o nga tukanga kapua i roto i nga tauira huarere. I runga i te uaua o te punaha huarere, kaore e taea te whakataurite i nga korero katoa. Na reira, ka whakamahia e nga kaiputaiao nga momo whakangawari, penei i te wehewehe i te ao ki nga pou matiti. I roto i tetahi tikanga e kiia nei ko te superparameterization, kei ia pou he tauira taumira teitei ka taea te whakataurite i nga kapua takitahi—he tino pai ake te whakataurite ki etahi atu tauira.

Heoi, kare e ranea te whakatairite i nga kapua katoa. He mea nui ki te whai whakaaro ki nga tikanga moroiti e puta ana i roto i nga kapua, tae atu ki te hanga me te marara o nga topata kapua me nga tioata hukapapa. He iti rawa enei tukanga ki te whakatauira tika, no reira ka whakamahia e nga kaiputaiao nga tohu.

Hei whakatewhatewha i te paanga o enei whakaaturanga, i whakahaerehia e nga kaiputaiao huarere o Berkeley Lab nga whakataihanga o te ahuarangi o mua ma te whakamahi i nga tikanga rereke e rua—kotahi me nga tawhā taipitopito ake, ko tetahi he iti ake. Ma te whakataurite i enei whaihanga me nga tirohanga o te ao, i aromatawaihia e ratou te tika o nga tauira.

I kitea e nga hua ko nga huinga tawhā e rua i whai paanga ki te whaihanga o te rerenga tino nui, i runga i nga pauna mo te wa roa (tae atu ki te tau) me te wa poto (tata ki te rima nga ra), me te tino kitea i roto i nga waahi ngarara. Ko nga tawhā whai kiko ka puta he kapua nui ake te nekehanga poutū, na reira ka nui ake nga rerenga rerenga.

Ahakoa he rereke nga ahuatanga, ka taka nga huinga tawhā e rua ki roto i te awhe o nga tirohanga o te ao. Ko tenei rangahau e whakaatu ana i te kaha ki te whakauru i nga tikanga moroiti ki nga tauira huarere hei whakapai ake i te tika.

He mea nui te mohio ki nga takahanga rerenga nui kia whai hua te whakamahere me te whakarite. Ma te whakamahi i te kaha o nga rorohiko matatau me te whakamahine i nga tauira huarere, ka whai nga kaiputaiao ki te whakarato i nga matapae tika ake me te awhina i te hapori ki te urutau me te whakaiti i nga paanga o nga huihuinga huarere kino.

FAQs

He aha te mea nui ki te mohio ki te rerenga nui i runga i nga tauine mo te wa roa?

He mea tino nui te maarama ki te rerenga nui i runga i te waa roa mo te whakamahere i te rokiroki wai, te ahuwhenua, me te noho rite ki nga tupuhi kino. Ka awhina i te hunga whai paanga ki te whakatau whakatau, ki te toha tika i nga rauemi, ki te whakatinana rautaki hei whakaiti me te urutau ki nga paanga o nga huihuinga huarere kino.

He pehea nga tauira huarere e tohu ana i nga tukanga kapua?

Ko nga tauira huarere e whakamahi ana i nga whakangawaritanga hei tohu i nga tikanga kapua na te mea ka kore e taea te tarai i nga korero katoa. Ko tetahi tikanga e kiia ana ko te superparameterization ko te whakatakoto i tetahi tauira taumira teitei ki roto i ia rarangi matiti o te whaihanga o te ao, ka taea te whaihanga o nga kapua takitahi i roto i te tauira.

He aha nga tukanga microphysics i te hanganga kapua?

Ko nga tukanga Microphysics e pa ana ki nga tikanga e pa ana ki te hanga me te marara o nga topata kapua me nga tioata hukapapa i roto i nga kapua. Kei roto i enei mahinga ko te whakamaaramatanga o te kohu wai, te hanga o nga topata kapua me nga tioata tio, me nga tauwhitinga whai muri penei i te whakakotahitanga me te wehenga.

Ka taea e nga tauira huarere te whakatairite tika i nga kaupapa rerenga nui?

Ahakoa kare pea i te tino pai nga tauira huarere, ko te whakauru i nga whakaahuatanga o nga mahi moroiti kapua ka taea te whakapai ake i te tika o te whakataurite i nga takahanga rerenga nui. Ko tenei rangahau e whakaatu ana i te kaha o te whakamahi i nga ahuatanga penei hei whakarei ake i nga matapae tauira huarere me te maarama ake ki nga paanga o nga huihuinga huarere kino.