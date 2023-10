Te Karauna-Thorns Starfish: Nga Konihi Manaaki i te Huringa Huringa

Kua kitea e nga tohunga koiora moana mai i te Whare Wananga o Poihakena he kaha nui to nga whetu o te karauna-taratara rangatahi ki te aro ki nga ngaru wera. Ma tenei whakamaaramatanga o te wera ka taea e ratou te ora i roto i nga wai whakamahana, ahakoa nga taumata e whakamate ana i te wheo. No reira, i te wa e tipu ana nga whetu hei kai konihi kai, he tino whakatuma ki te tipu ano o nga toka.

Ko nga whetu o te Karauna-o-tataramoa, no te Great Barrier Reef me te rohe o Indo-Pacific, e kiia ana he momo e maaharahara ana na te nui o te kino ka tukuna e ratou ki te kaoa. Ahakoa kei raro ratou i nga huripari me nga mahi whakangao i runga i te paanga ki te mate kao, na to ratou kaha ki te tu i nga wai mahana ka whakaparahako i nga paanga kino o te huringa o te rangi ki runga i nga toka.

Ko te rangahau, i aratakina e Ahorangi Maria Byrne mai i te Kura o te Ora me te Taiao i te Whare Wananga o Poihakena, e whakaatu ana ko nga whetu o te karauna-o-taratara rangatahi e whakaatu ana i te kaha ake o te manawanui o te wera ki o ratau hoa pakeke. Ko te tikanga, ahakoa ka heke haere nga whetu whetu na runga i nga take penei i te kore o te wheo, i te taumahatanga o te wera, ka tatari marie a ratou kuao otaota mo te wa tika kia huri hei kaikino kai.

Ka paheke te kao me te mate ka piki ake te mahana o te moana ma te 1-3 nga nekehanga Celsius ki runga ake i te teitei o te raumati. I kitea e te roopu a Ahorangi Byrne ka taea e nga whetu whetu o te karauna-o-taratara te aro ki te pāmahana tata ki te toru nga wa teitei ake i nga mea e pangia ana te wao. Ko tenei kaha, me te pikinga o te noho parapara i puta mai i te mate kao, ka taea e te taupori wheturangi te tipu haere i roto i te waa.

I te pakarutanga mai o te wahanga pakeke, ka pau te karaehe whetu o te karauna-o-taratara i te kao toka, ka mahue mai he koiwi ora. Ka noho enei koiwi hei kainga mo te pukohu i mua i te kino. He rite te paanga o te mate kao na te whakangao, i te mea ko te toenga o te kaoa ka noho hei kainga mo nga uri whetukai kai pukohu. Ka ora nga rangatahi mo nga tau kia ora ano te toka, te mutunga ka puta he reanga hou o nga kai konihi kao.

Ahakoa kare e kitea nga take tika o te pakarutanga o te karaehe whetu, ko nga mea penei i te hii rawa, te whakaemi matūkai i roto i te wai, me te mate o te wheo kua whakapoipoatia e te whakapoipoi ka whai hua ki te tipu haere. I kitea ano e nga kairangahau ko te kaha o nga rangatahi ki te ora i roto i nga ahuatanga whakamahana ka ahu mai i to raatau iti, e whakaiti ana i o raatau hiahia tinana, me to raatau kaha ki te whangai i nga momo puna kai.

I te katoa, ka whakamarama te rangahau i te ahua o te karaehe o nga whetu whetu o te karauna-o-taratara rangatahi i mua i nga ngaru wera me te whai oranga i roto i nga wai mahana. Ko te mohio ki te hihiko o enei whetū konihi me o raatau paanga ki nga toka kao he mea nui kia mohio ki nga hua o te huringa o te rangi ki nga rauwiringa kaiao moana.

