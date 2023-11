Ko te Akoranga Hou e whakaatu ana i te Paanga o te Kounga Rererangi ki runga i te Waohanga Wao

Ko tetahi rangahau tata nei i whakahaeretia e te Carnegie Institution for Science i whakaatu i te paanga nui o te kounga o te hau ki runga i te tangohanga waro maori e nga tipu. I kitea e nga kairangahau ko te pai ake o te kounga o te hau ka taea te whakanui ake i te kaha o nga tipu ki te tango i te hauhau waro hau, na reira ka whakaiti i te huringa o te rangi. Ko tenei kitenga e whakaatu ana i te mahi nui a nga mahi a te tangata me te parahanga aerosol i roto i te mahi tango waro o nga tipu.

I whakamahia e te rangahau nga raraunga amiorangi ki te tarai i te hononga i waenga i te mahi whakaahua me te parahanga aerosol i Uropi. Ko nga hua i kitea he maha ake nga waro ka hopuhia e nga tipu i nga wiki ka iti ake te parahanga ahumahi me te iti o nga tangata e haere ana. Ko tenei tirohanga ka whakamarama i nga paanga kino o te kounga o te hau kino, na te aerosol i puta mai i te haerenga me te wera o nga kora matatoka, rakau ranei, i runga i te tukanga whakauru waro maori o nga tipu.

Kua whakaatuhia e nga rangahau o mua ka taea e te parahanga aerosol te whakaheke i nga hua o nga hua ahuwhenua ki te 20 paiheneti, me te whakanui ake i nga hua kino o te parahanga hau ki runga i nga hua tipu.

I whakamahia e te roopu rangahau tetahi tikanga hou e whakamahi ana i te rewharewha e puta ana i te wa o te whakaahua ki te ine i te mahi whakaahua. I whakatauritea e ratou enei raraunga ki nga inenga aerosol mai i te Visible Infrared Imaging Radiometer Suite. Na te aro ki Uropi, kei reira nga tauira mahi a te tangata puta noa i te wiki, i kitea e te rangahau he huringa o ia wiki i roto i nga mahi whakaahua. Ka piki te whakaahuatanga i roto i nga wiki, ka heke i nga ra o te wiki, he rereke te hono ki nga taumata parahanga aerosol.

He tawhiti rawa nga paanga o tenei rangahau, ina koa e pa ana ki nga mahi whakaiti i te huringa o te rangi. E ai ki te rangahau ko te whakaiti i te parahanga matūriki ki te pupuri i nga mahi whakaahua whakaahua o te wiki puta noa i te wiki ka taea e ia tau te tango i te 40 ki te 60 megatons o te hauhā, na reira ka piki ake te hua ahuwhenua me te kore e whakawhanui i nga whenua hua. He nui nga kaupapa here o enei kitenga, ina koa mo nga kawanatanga Pakeha e mahi ana mo te hopu waro me nga punaha rokiroki.

Hei whakamutunga, ko tenei rangahau e whakanui ana i te mahi nui a te kounga o te hau i roto i te tangohanga waro maori e nga tipu. Ko te whakapai ake i te kounga o te hau ehara i te mea ka whai hua noa ki te hauora o te tangata engari ka whakarei ake ano i te kaha o nga tipu ki te patu i nga huringa o te rangi ma te pai ki te tango i te hauhautanga hau.

FAQ

1. He aha te tango waro?

Ko te whakamaarama waro e pa ana ki te tukanga o te hopu me te pupuri i te hauhau waro hau, tetahi o nga haurehu kati kōtuhi tuatahi e pa ana ki te whakamahana o te ao. Ka puta noa tenei tukanga ma roto i nga punaha rauwiringa kaiao penei i nga ngahere, moana me te oneone, tae atu ki nga tikanga i hangaia e te tangata.

2. He pehea te whai a nga tipu ki te tango waro?

Ko nga tipu, na roto i te tukanga o te photosynthesis, ka ngotea te hauhaa waro mai i te hau, ka huri hei mahanga waro. Kei te rongoa tenei waro ki te ahua o te koiora i roto i nga rakau, tipu, me te oneone. Na reira, ka noho nga ngahere hauora me te tipu hei totohu waro tino nui, ka penapena te nui o te waro mo te wa roa.

3. He aha etahi tikanga i hangaia e te tangata mo te tango waro?

Ko nga tikanga i hangaia e te tangata mo te tango waro ko nga hangarau penei i te hopu waro me te rokiroki (CCS), kei reira ka hopukina nga whakaputanga CO2 mai i te ahumahi me nga punanga e pa ana ki te kaha me te rongoa i raro i te whenua i roto i nga hanganga taiao. Ko tetahi atu tikanga ko te koiora me te hopu waro me te rokiroki (BECCS), e whakakotahi ana i te whakaputanga hiko koiora me te CCS.

4. Me pehea te painga o te kounga o te hau ki te tango waro?

Ko te kounga o te hau, ina koa ko te parahanga aerosol, ka pa kino ki te tango waro. Ko nga aerosol, ka puta mai i nga mahi penei i te haere me te tahuna o nga kora matatoka, rakau ranei, ka taea te whakaiti i te kaha o te photosynthesis i roto i nga tipu. Ma te whakapai ake i te kounga o te hau me te whakaiti i te parahanga matūriki, ka kaha ake te kaha o nga tipu ki te kuhu hau waro me te whai waahi ki te tango waro.

Puna: Carnegie Institution for Science (https://carnegiescience.edu/)