Ko te Tauine Peehanga Hou e whakaatu ana i te Koro o Roto o te whenua he Raarua te Maama Maamaa I Te Whakataua o mua

Kua whakawhanakehia e nga Kairangataiao o te RIKEN's SPring-8 Center he tauine pehanga hou e whakarato ana i te inenga tika ake o te pehanga, ina koa ki te papa o te whenua. Ko te tauine o mua i kitea ki te whakanui i te pehanga neke atu i te 20%. Ma te whakamahi i nga hangarau hihi-a-rorohiko, ka taea e nga kairangahau te karo i nga tataitanga nui, ka kitea ko te papa o roto o te Ao he tata ki te rua te nui o nga mea marama i kiia i mua. He nui nga paanga o a raatau kitenga mo te maarama ki te hanganga o te Ao me tona whanaketanga.

He mea nui te tauine pehanga tika kia mohio ai koe ki te hanganga o te Papa, ina koa ko te matua. Ahakoa e whakaaetia ana he rino te nuinga o te matua, ko nga taunakitanga e kii ana kei roto ano nga mea mama. Ma te whakamahi i te tauine pehanga hou ki te whakamaori i te tauira ruri, i kitea e te roopu rangahau he tata ki te rua te nui o nga mea marama i te mea i whakaarohia i mua. Ko te tikanga, ko te tapeke o nga rawa marama i roto i te matua katoa e rima nga wa neke atu ranei o te kirinuku o te whenua.

Hei whakatau i te tauine pehanga hou, ka whakamahia e nga kairangahau te Inelastic X-ray Scattering (IXS) ki te ine i te tere oro o te tauira rhenium i raro i te pehanga. I tukitukia e ratou tetahi tauira rhenium iti i waenga i nga tioata taimana e rua i roto i te Taimana Anvil Cell. Ma te ata ine i nga nekehanga o te kaha o nga hihi-x i marara mai i te rhenium, ka taea e nga kairangahau te whakatau i te tere oro me te kiato o te tauira, i taea ai e ratou te tatau i te pehanga.

He ngawari te ine i te kiato o te rhenium i te pehanga teitei, engari he uaua ake te ine i te tere oro. Heoi, na te mahi a te kapa i para te huarahi mo etahi atu kaiputaiao ki te whakamahi i te inenga kiato ngawari ake hei whakatau i te pehanga.

Ko nga paanga o tenei tauine pehanga hou kei tua atu i te mohio ki te hanganga o te Ao. E mea ana hoki me arotake ano te pehanga o nga momo taonga, i te mea ko te nuinga o nga inenga o mua i mahia ki nga pehanga e rite ana, nui ake ranei i tera o te matua o te whenua. I tua atu, ko nga huringa rite ki te hanganga o etahi atu aorangi ka whakaarohia i te wa e whakaarohia ana te tauine pehanga hou.

Hei mutunga, na te whanaketanga o te tauine pehanga hou ma te whakamahi i nga hangarau hiiohio matatau kua tino tika ake te inenga o te pehanga i te uho o te whenua. Ko te kitenga e rua te nui o nga rawa marama o roto o roto i te mea i whakatauhia i mua, ka whai paanga nui ki to maatau mohio ki te hanganga o te Ao me tona whanaketanga.

