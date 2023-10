Ka taea e te Irirangi 8 Piriona Tau te Pahūtanga te awhina ki te whakaoti i te mea ngaro o te mea ngaro o te Ao.

He mea nui te mahi a nga kaiputaiao ki te mohio ki te mea ngaro o te mea ngaro o te ao. Ko te Tere Radio Burst (FRB) e 8 piriona tau te pakeke, ko te mea tawhito rawa atu me te tawhiti rawa kua kitea, i ahu mai i nga tupuni tukinga. Ko tenei FRB, i tohua ko FRB 20220610A, i kitea e te Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) i Ahitereiria ki te hauauru.

Ko nga FRB he pupuhi poto o nga ngaru reo irirangi ka roa mo nga manomano hēkona, me te takenga mai kaore e mohiotia. Heoi, ko tenei FRB pakaru rekoata, i ahu mai i te hanumi nga tupuni, ka taea te whakamarama i te takenga mai o enei pakarutanga ngaro. Ko te pakarutanga i puta te kaha i roto i nga mitamano hekona ka puta mai i te ra i roto i te 30 tau.

Ko te mea ngaro i te ao e tohu ana ko te haurua o te mea e tumanakohia ana kaore e kitea. Ko tenei mea ngaro, he mea hanga mai i nga ngota e kiia nei he baryons, ehara i te mea pouri engari he mea "maamaa" he iti noa te tohatoha i waenga i nga tupuni. Ko nga tikanga o naianei kaore i te whai hua ki te kite i tenei take na te mea he marara me te wera.

Ko nga kaiputaiao, tae atu ki te kaitirotiro arorangi o Ahitereiria kua pahure ake nei, ko Jean-Pierre 'J-P' Macquart, kei te tirotiro i te whakamahinga o nga FRB hei taputapu ki te kite i tenei mea uaua. I te wa e haere ana nga FRB i nga tawhiti tawhiti, ka marara o ratou hihi e te mea ngaro. Ma tenei mararatanga ka taea e nga kaiputaiao te ine i te kiato o te ao me te kimi i te mea baryonic e ngaro ana.

Ko nga rangahau a te roopu e whakapumau ana i te hononga Macquart, e whakaatu ana ko te tawhiti atu o te FRB, ka nui ake te rere o te hau i waenga i nga tupuni. I te tata ki te 50 nga FRB e whaia ana i tenei wa ki o raatau punawai, ko te whakaaro a nga kaiputaiao ka kitea he mano ano a muri ake nei. Ko te Waahanga Kilometer Array (SKA) e haere ake nei i Ahitereiria me Amerika ki te Tonga, me te Telescope Tino Nui (ELT) i Chile, ka whakaatu i nga korero mo te takenga mai o nga FRB me te hanganga o te ao.

Ko te rangahau a te roopu ASKAP i whakaputaina i roto i te hautaka Science, e whakaatu ana i te kaha o nga FRB ki te mohio ki te mea ngaro me te hanganga o te ao.

Rauemi:

– Tuhinga hautaka Pūtaiao (kaore i hono)

– Rōpū rangahau ASKAP