Ko te Kitenga o Jörmungandr walhallaensis Ka Wewete i nga Mea ngaro o nga Mokomoko Moana Tawhito

He kitenga whenua i North Dakota kua whakamarama i te kunenga mai o nga mokomoko moana tawhito me te whai matauranga nui ki te hitori o te whenua o Cretaceous North America o te mutunga. No na tata nei i kitea ai, ka whakaingoatia ko Jörmungandr walhallaensis, ko tenei momo mosasaur hou, he mokomoko kaimoana nui, hei hononga whakawhiti i waenga i nga mosasaur rongonui e rua. Ko nga toenga parapara i kitea e tata ana ki Walhalla, North Dakota, kua whakaatu nga korero whakahihiri mo nga urutaunga wai me nga whakapapa o nga mosasaurs.

Ko Jörmungandr walhallaensis, e 24 putu te roa o te ine, ka haere ki nga moana tata ki te 80 miriona tau ki muri. Ko tenei momo e whakaatu ana i nga ahuatanga e hono ana i te aputa i waenga i nga mosasaur tawhito me nga mosasaur matatau. Kua whakatauritehia e nga kaiputaiao, e whakataurite ana i te ahua o Jörmungandr ki te tarakona Komodo me nga rire, me te whakanui i ona ahuatanga motuhake.

I kitea te mosasaur tuatahi i te rua rau tau ki muri, i mua i te kupu "dinosaur." Heoi ano, he maha nga patai e pa ana ki enei mokomoko o te moana kare ano kia whakautua. Ko tetahi ahuatanga whakahirahira ko te kukuwhatanga o nga karekau me te whakawhiti ki te oranga o te wai. E kii ana nga kairangahau e toru nga wa i pa ai tenei, ka nui ake pea. Ko tetahi atu patai e pa ana ki to raua hononga ki te aro turuki i nga mokomoko me nga nakahi. Ko te wetewete i nga hononga kunenga i waenga i nga roopu momo mosasaurs he panga tonu, a ko te tohu o Jörmungandr walhallaensis ka whai waahi atu ki te pikitia putaiao whanui.

I te tau 2015 i kerihia nga toenga o tenei momo mosasaur hou i te wa e keri ana i te raki-raki o North Dakota. Ko te mea i kitea he angaanga tata tonu, he kauae, he hiku o te kopu, me etahi vertebrae. Ko te tātaritanga me te matawai mata i hurahia he mosaic o nga ahuatanga e rite ana ki a Clidastes, he mosasaur iti ake, me te Mosasaurus, he mea hanga nui tata ki te 50 putu te roa me te noho tahi me Tyrannosaurus rex. E ai ki nga whakatau tata i tae a Jörmungandr walhallaensis ki te 24 putu te roa. I tua atu i te hiku me te hiku rite ki te mango, he "tukemata riri" motuhake na te hiwi koiwi i runga i tona angaanga me te hiku poto ake ki tona tinana.

Ko te kitenga o Jörmungandr walhallaensis e whakarato ana i nga tirohanga kunenga nui me te whai waahi ki te maarama ki te waahi o te waahi whenua i noho ai enei mea hanga. Ko Clint Boyd, te kaituhi me te maataki mai i te North Dakota Geological Survey, e whakamarama ana ko te whakawhanui i o maatau mohiotanga ki te raarangi matawhenua me te waahi ka whakanui ake i to maatau mohio ki enei ngarara o te moana.

Ma ia kitenga hou, ka tata ake taatau ki te mohio ki nga momo momo me nga hononga o nga mosasaurs. He waahi motuhake a Jörmungandr walhallaensis i roto i tenei korero, e whakatuwhera ana i nga mea ngaro e huna ana i roto i te hohonutanga o te moana o mua, me te whakakorikori i te hiahia mohio.

FAQ

He aha te Jörmungandr walhallaensis?

Ko Jörmungandr walhallaensis he momo mosasaur i kitea tata nei, he mokomoko wai nui e noho ana i te 80 miriona tau ki muri i te mutunga o te wa o Cretaceous. He hononga whakawhiti i waenga i nga momo mosasaur rongonui e rua me te whakarato i nga tirohanga tino nui ki te hitori o te kukuwhatanga.

I kitea ki hea a Jörmungandr walhallaensis?

I kitea nga toenga o Jörmungandr walhallaensis tata ki Walhalla, North Dakota.

He aha etahi ahuatanga motuhake o Jörmungandr walhallaensis?

Ko te Jörmungandr walhallaensis i ine tata ki te 24 putu te roa me te whakaatu i nga ahuatanga e maumahara ana ki nga mosasaurs o mua me nga mosasaur matatau. Kei roto i enei ko nga karekau, he hiku rite ki te mango, he "tukemata riri" motuhake, me te hiku poto ake ki te tinana.

He pehea te whai waahi o te kitenga o Jörmungandr walhallaensis ki te matauranga putaiao?

Ma te ako i te Jörmungandr walhallaensis, ka whai whakaaro nga kaiputaiao ki te kukuwhatanga, nga urutaunga, me te whakapapa o nga mosasaurs. Ka awhina nga kitenga ki te whakakotahi i te hononga uaua i waenga i nga roopu momo mosasaurs me te whakahohonu i to maatau mohiotanga ki te hitori o te whenua o Cretaceous North America o muri nei.

He aha etahi atu patai e toe ana mo te mosasaurs?

Ahakoa te nui o te ahunga whakamua, he maha nga patai mo nga mosasaurs kare ano kia whakautua. Kei te tirotiro tonu nga kairangahau i pehea te tipu o te mosasaurs i nga karekau me te huri ki te noho wai. Kei te whakatewhatewha hoki ratou i nga hononga o nga mosasaurs ki te aro turuki i nga mokomoko me nga nakahi me te whai kia mohio ki nga hononga i waenga i nga momo mosasaur rereke.