Nga Hareke Whakahirahira: Te Tuhura i te Ao Whakapaipai o te Haore

I waenganui i te ataahua matomato o Durrus, ka kite a Vaughan Taylor i tetahi tirohanga whakamihi i roto i tana kari - he harore tino pai. Ko tenei huihuinga ohorere ka puta te ahua miharo mo te ao whakapoapoa o nga harore e kore e kitea. Ko nga harore, me o raatau momo ahua, tae me nga kakano, he waahanga nui o to tatou puunaha rauwiringa kaiao, e pupuri ana i nga mea ngaro me te tuku tirohanga ki te ao he makutu, he mea ngaro.

Ka warewarehia, ka whai waahi nui te harore ki te taiao. He harore, he rereke ratou i nga tipu me nga kararehe, no to ratou ake rangatiratanga hopu. He maha nga ahua o te harore, mai i nga hanganga iti penei i te miro e kiia nei ko te mycelium ki nga tinana whai hua e mohiotia ana he harore. Ko enei rauropi whakahirahira he mohio ki te wawahi i nga mea pararopi me te hangarua i nga matūkai i roto i te taiao, he mea nui mo te hauora o te rauwiringa kaiao.

He mea whakamiharo, kua roa nga harore e noho motuhake ana i roto i nga tikanga tangata. I whakanuia e nga iwi onamata mo o ratou taonga makutu, hei tohu mo te whai hua me te whanautanga. I enei ra, ka mau tonu te harore ki o tatou whakaaro, ka whakanuia mo o raatau kai reka, rongoa rongoa, me te whai waahi ki te hangarau koiora.

FAQ:

P: He tipu harore?

A: Kao, no te rangatiratanga o te harore te harore, wehe ke i nga tipu me nga kararehe.

P: Ka taea te kai harore katoa?

A: Ahakoa he pai te kai me te reka o etahi harore, he tino paitini etahi, na reira he mea nui te whai matauranga tohunga me te arahi ngaio i te wa e kai ana.

Q: Kei te whakamahia nga harore mo nga kaupapa rongoa?

A: Ae, kua whakamahia nga momo harore mo o raatau rongoa rongoa, tae atu ki te whakapakari i te punaha mate me te whakatairanga i te oranga katoa.

Q: He harore te harore?

A: Ae, ko te harore te tinana hua o te harore, ko te mycelium te tinana matua o te rauropi.

P: Kei hea taku ako atu mo te harore?

A: Ko nga paetukutuku penei i te mushroomexpert.com, mycology.net, me te fungi.com e whakarato ana i nga korero matawhānui mo te harore, to raatau tohu, me te hiranga rauropi.