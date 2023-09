Ko te Maatauranga e whakaatu ana i nga ira i tuku iho mai i nga Neanderthals ka piki ake te kino o te COVID-19

He rangahau hou i whakahaerehia e nga kairangahau mai i te Mario Negri Institute for Pharmacological Research o Itari kua kitea ko nga taangata kua pa ki nga keehi kino o te COVID-19 ka kaha ake te mau ira ira i riro mai i a raatau mai i nga Neanderthals. I arotahi te rangahau ki te kawanatanga o Bergamo, ko ia te waahi o te mate urutaru i Itari.

Ko te rangahau, i whakaputaina i roto i te hautaka iScience, i kitea ko tetahi waahanga nui o te ira tangata e pa ana ki te mate o te mate COVID-19 me te whakawhanake i nga tohu kino, ina koa i waenga i nga kainoho i nga waahi tino pa. Ko te rangahau i uru ki te 1,200 nga kaiuru, a ko te tātaritanga i whakaatu e toru o nga ira e ono i roto i tetahi rohe kei runga i te chromosome 3 i hono ki te piki haere o te whakaraeraetanga ki te COVID-19 kino. Kei roto i enei ira ko CCR9 me te CXCR6, e whai waahi ana ki te ngohe o nga pūtau toto ma me te mumura i te wa o nga mate, me te LZTFL1, e whakahaere ana i te whanaketanga me te mahi o nga pūtau rewharewha.

I kii nga kairangahau kei te noho marama tonu ko wai te ira i roto i te toru e whai waahi nui ana. I tua atu, i kitea e te rangahau 17 nga rohe genomic hou e pa ana ki te mate kino, te tupono ranei o te mate.

Ko tetahi kitenga tino pai o te rangahau ko te toru o nga ira e ono e pa ana ki te kaha o te COVID-19 kua riro mai i nga Neanderthals, otira mai i te momo ira Vindija i kitea i Croatia. Ahakoa na enei ira i tiaki i nga Neanderthals i mua, ka nui ake te urupare mate a te tangata i naianei, ka nui ake te mate kino.

I kitea ano e te rangahau ko nga taangata me te Haplotype Neanderthal he nui ake te tupono ki te whakawhanake i te COVID-19 kino, me te tiaki kaha, me te hiahia whakangao miihini ki te hunga karekau tenei ira ira. Ko te aroaro o te haplotype Neanderthal i hono ano ki te nui ake o nga keehi kino i waenga i nga whanaunga tuatahi.

Ma tenei rangahau e whakaatu etahi atu taunakitanga mo te mahi a nga ira ki te whakatau i te kaha o te COVID-19. Ma te mohio ki enei ahuatanga ira ka awhina pea ki te tautuhi i nga tangata ka kaha ake pea ki te mate kino, me te whakarite i nga mahi tika.

