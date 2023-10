Te Teihana Mokowhiti o te Ao: He Panui Whakanuia ki runga o Tasmania

By

Ko te International Space Station (ISS) he haerenga whakamiharo ki runga o Tasmania, ka miharo te hunga matakitaki ki te tirohanga. Ko te ISS, e huri haere ana i te whenua i runga i te 400 kiromita te teitei, i whakakororia i te rangi i runga i te raki-hauauru o Tasmania i te 4:07pm i te ahiahi o te Paraire marama. I roto noa i te meneti kotahi, ka rere ki runga i te Roto Nui me Hobart, ka mau tata ki te katoa o te whenua i roto i ana pikitia.

Ka oti i te ISS tetahi amionga huri noa i te whenua tata ki ia 90 meneti, e whai ana i te huarahi porohita tata tino pai. Ma tenei ka whai waahi nga kaimakitaki ki te kite i tana haerenga whakahirahira ki nga rohe rereke o te ao. Mo te hunga i Tasmania, ka kitea ano te ISS i te po o te Paraire i te 8:58pm mo te 5 meneti, ka mutu hei te 10:34pm mo te 1 meneti, i runga i te tirohanga me te taupoki kapua. Ko etahi atu waahi maataki ko te Hatarei i te 9:46pm, Rātapu i te 8:58pm me te 10:36pm, me te Mane i te 9:47pm.

Ahakoa i tohatohahia e te tuhinga taketake nga korero mai i nga kaiwhakamahi pāpāho pāpori e hopu ana i te wheako, he rereke te huarahi o tenei tuhinga ma te whakarato i tetahi rerenga whakamaarama mo te pikitia i hopukina. Heoi ano, ko nga rekoata motuhake i whakahuahia i roto i te tuhinga taketake kaore i te waatea i konei, engari kia okioki, ko te kitenga o te ISS e haere ana i runga o Tasmania he tino whakahihiri.

FAQ:

Q: He aha te International Space Station?

A: Ko te Teihana Mokowhiti o te Ao he teihana mokowhiti noho e mahi ana hei kaupapa mahi tahi a-iwi e uru ana ki nga tari mokowhiti mai i nga whenua rereke, tae atu ki te NASA, Roscosmos, ESA, JAXA, me CSA.

P: E hia nga wa o te ISS e amio haere ana i te whenua?

A: Ka oti e te ISS tetahi amionga huri noa i te whenua ia 90