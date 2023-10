Nga Aratohu Hou mo te Whakamahi Pihikete: Te Whakataurite i te Wheako Kaiwhakamahi me te Matatapu

I te tau o nga wheako tirotiro whaiaro me nga panui kua whakaritea, kua kaha haere te whakamahi pihikete ki runga ipurangi. Heoi, ko te whai i te taurite i waenga i te whakarei ake i te wheako kaiwhakamahi me te whakamarumaru i te tūmataitinga kua noho hei tino awangawanga mo nga kaiwhakamahi me nga kaiwhakahaere.

Hei whakatika i enei awangawanga, kua whakauruhia he aratohu hou e whai ana kia marama ake nga ture mo te whakamahi pihikete. Ko te mea nui kei raro i enei aratohu ko te rokiroki hangarau, te urunga atu ranei o nga pihikete me whai kaupapa tika, kaua ki te mahi mo te mahi aroturuki me te kaupapa panui.

Ko tetahi o nga maataapono matua kua whakaraupapahia i roto i nga aratohu ko te rokiroki hangarau me te urunga he mea tino tika ina taea e ia te whakamahi i tetahi ratonga motuhake kua tonohia e te kaiwhakamahi. Ma tenei ka whakarite kia whakamahia nga pihikete i runga i te huarahi e whai hua ai te wheako tirotiro a te kaiwhakamahi.

I tua atu, ko nga aratohu e whakanui ana ko te rokiroki pihikete mo nga manakohanga kaore i tino tonohia e te kaiwhakamahi me whai take tika. Ka awhina tenei ki te aukati i nga kohinga raraunga kore me te whakarite kia mau tonu te mana o nga kaiwhakamahi ki o raatau korero whaiaro.

I tua atu, ka whakaaetia te whakamahi pihikete mo nga kaupapa tatauranga, mena ka noho ingoamuna me te kore e whakararu i te mana o te kaiwhakamahi. Ma tenei ka taea e nga rangatira o te paetukutuku te kohikohi i nga tirohanga mo te whanonga kaiwhakamahi me te kore e tautuhi tika i nga tangata takitahi.

Ka mutu, ka whakakorehia e nga aratohu te whakamahi pihikete mo te hanga i nga korero a nga kaiwhakamahi me te whai i nga kaiwhakamahi puta noa i nga paetukutuku maha mo nga kaupapa hokohoko me te kore whakaae i mua. Ma tenei ka tiaki i te mana o te kaiwhakamahi me te whakarite kia whai mana nga tangata takitahi ki te whakahaere me pehea te whakamahi o o raatau raraunga mo nga kaupapa panui.

Ma te u ki enei aratohu, ka taea e nga rangatira o te paetukutuku te whakataurite i waenga i te whakarato i nga wheako kaiwhakamahi whakarei me te whakaute i te tūmataitinga o te kaiwhakamahi. He mea nui mo nga pakihi ki te arotake i a raatau kaupapa here pihikete me te whakarite kia u ki enei paerewa e tipu haere ana.

Pātai Auau

He aha nga pihikete?

Ko nga pihikete he konae tuhinga iti ka penapena ki runga i te taputapu a te kaiwhakamahi ina toro ana ratou ki tetahi paetukutuku. Ka awhina ratou i nga paetukutuku ki te mahara ki nga manakohanga a nga kaiwhakamahi me te whakahohe i nga wheako tirotiro whaiaro.

He aha i tika ai nga aratohu hou mo te whakamahi pihikete?

Ko nga aratohu hou e tika ana hei whakataurite i waenga i te whakarei ake i nga wheako kaiwhakamahi me te tiaki i te noho muna a te kaiwhakamahi. Ka whakaratohia e ratou nga ture marama ake mo te whakamahinga o nga pihikete me te whai ki te whakarite kia tutuki nga kaupapa tika.

He aha te kaupapa tika o te penapena i nga manakohanga kaore i te tonohia e te kaiwhakamahi?

Ko te kaupapa tika mo te penapena i nga manakohanga kaore i te tonohia e te kaiwhakamahi ko te whakarato i te wheako tirotiro pai ake, ki te whakarei ake ranei i te mahi o tetahi ratonga motuhake.

Ka taea te whakamahi pihikete mo nga kaupapa panui?

Ka taea te whakamahi i nga pihikete mo nga kaupapa panui engari me te whakaae tika a te kaiwhakamahi. Ka whakakorehia e nga aratohu te whakamahi pihikete mo te whai i nga kaiwhakamahi me te hanga i nga korero a nga kaiwhakamahi me te kore e whakaae.