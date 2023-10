Ko nga Kairangirangi Maangi ka whakaroa i te hikoi mokowhiti Na te Rerenga Matahau i runga i te Teihana Mokowhiti o te Ao

By

He hikoi mokowhiti kua whakaritea mo nga kairangi rererangi e rua i runga i te International Space Station (ISS) kua whakaroa na te riihi whakamatao i waho o te ISS. Ko te kaitirotiro o NASA a Loral O'Hara me te Kaitirotiro mokowhiti a te Pakeha a Andreas Mogensen i whakarite ki te whakahaere i te hikoi mokowhiti, engari na te riihanga i huri ai a NASA ki te whakarereke i te waarangi, me te hikoi mokowhiti inaianei kua whakaritea mo te mutunga o tenei tau.

I ahu mai te turuturu whakamahana i te raiwhana i runga i te ISS's Nauka multipurpose taiwhanga taiwhanga, i timata te turuturu ka mutu te mahi i te 6 o Oketopa. I tenei wa kei te aromatawaihia e nga miihini NASA te ahuatanga me te mahi ki te tarai i te rerenga whakamatao. Ahakoa ehara te mea whakamahana i te paitini, he morearea ranei mo nga kaihopu, kei te korerorero nga tohunga ki nga huarahi hei aukati i nga tohu iti o te matū kia uru ki roto ki nga punaha o roto me te kino o nga taputapu i roto i te waa.

I tua atu i te whakaroa o te hikoi mokowhiti, kua pa ano te riihi whakamatao ki tetahi atu hikoi mokowhiti e haere ake nei, ko O'Hara me te kaiwhakatere a te NASA a Jasmin Moghbeli. Ko tenei hikoi mokowhiti, kua whakaritea mo Oketopa 30th, he mea tino rongonui na te mea ka waiho hei hikoi mokowhiti mo nga wahine katoa, ko te tuawha anake o te hitori.

Ko te whainga tuatahi o te hikoi mokowhiti kua roa ko te kohi moroiti kei waho o te ISS hei waahanga o te whakamatautau. Ka whakahaerehia e O'Hara raua ko Mogensen a Spacewalk 90 hei te mutunga o tenei tau hei whakaoti i tenei mahi. I mua i tera, ka whai waahi ano ratou ki te tango i nga taputapu hiko me te whakakapi i nga taputapu raupapa solar i waho o te ISS i te waa o te waahi kua whakaritea.

I roto i te katoa, i te wa i raru ai te rerenga whakamatao, kei te kaha nga kaimahi ISS me nga miihini NASA ki te whakatika i te ahuatanga me te whakarite i te haumaru me te mahi o te teihana mokowhiti.

