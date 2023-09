Brian May, Kuini Guitarist me Astrophysicist, Ka awhina i a NASA ki te Kohikohi Tauira Asteroid

By

Ko Brian May, tino rongonui ko te kaiwaiata mo te roopu toka Kuini, kua whakaatu ano i ana pukenga maha ma te awhina i a NASA ki te kohi i tana tauira asteroid tuatahi. Hei tohunga astrophysicist, he mahi nui a Mei i roto i te misioni OSIRIS-REx, nana nei i whakahoki mai he tauira mai i te asteroid tata ki te whenua Bennu.

I roto i te riipene whakaata i runga i te NASA TV, i whakaatu a Mei i tana whakahīhī hei mema o te kapa o OSIRIS-REx. I whakanuia e ia te kaihautu o te mīhana, a Dante Lauretta, me te katoa o te kapa mo a ratou mahi nui. Ko Mei, e whakaharatau ana mo te haerenga Kuini i tenei wa, kaore i taea te tae mai ki te hokinga tauira engari i whakapuaki i tana tautoko me tana hikaka mo te kaupapa whakahirahira.

I kohia e te OSIRIS-REx te tauira mai i Bennu i te tau 2020 i mua i tana hokinga ki te whenua. Ko te takoha a Mei ki te misioni ko te hanga whakaahua stereoscopic mai i nga raraunga a te waka mokowhiti. I awhina enei whakaahua ki te kimi i te waahi tauranga haumaru hei kohi tauira.

Whai muri i te tukunga o te kapene tauira ki Utah, ka haere tonu a OSIRIS-REx ki te ako i tetahi atu asteroid ko Apophis te ingoa. Ko tenei misioni haere tonu e whakaatu ana i te kaha o NASA ki te ako i nga tinana tiretiera me te whakanui ake i to maatau mohiotanga ki te ao.

Rauemi:

– CNN