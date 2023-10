Ka kitea e nga Kairangirangi nga Tioata Silica i te Huwao o Exoplanet WASP-17b

He mea whakahihiri te kitenga a nga tohunga whetu ma te whakamahi i te James Webb Space Telescope. Ko te exoplanet, ko WASP-17b te ingoa, he hau wera wera me te puna pea o enei mahanga nano silica.

Ko te Silica he kohuke noa e kitea ana i runga i te whenua, e mohiotia ana mo tona noho ki nga onepu takutai tae atu ki tana whakamahinga ki te hanga karaihe. E whakapono ana nga kairangahau ko nga tioata silica i roto i te hau o WASP-17b kei te huri haere i roto i ona kapua.

Ko te kitenga o te silica i runga i te exoplanet ka whakawhiwhia ki nga kaitirotiro arorangi nga tirohanga nui ki te hanganga me te ahua o enei ao tawhiti. Ka whakaara ake ano i nga patai mo nga tikanga e hiahiatia ana mo te hanga o aua tioata i roto i te tino taiao o te hau hau.

Ko James Webb Space Telescope te karu mokowhiti nui rawa atu, tino kaha rawa atu i hangaia. Ko ona kaha matatau ka taea e nga kaiputaiao te mataki i nga taonga o te rangi me te tino marama me nga taipitopito. Ma te ako i nga hau o te exoplanets, ka taea e nga kaitirotiro arorangi te ako ake mo o raatau hanga matū me te tautuhi pea i nga tohu o te noho.

Ko tenei kitenga o nga tioata silica i runga i te WASP-17b he tino mahi whakamua i roto i to maatau mohiotanga ki nga exoplanets. E whakaatu ana i te kanorau me te uaua o enei ao tawhiti me te whakatuwhera i nga huarahi hou mo te ako i o raatau hau.

Rauemi:

– CNN (puna tuhinga)