Ka kitea e nga Kairangirangi nga Tioata Iti Quartz i roto i te Huringa o Exoplanet WASP-17b

He mea whakahihiri te kitenga a nga Kairangirangi e whakamahi ana i te James Webb Space Telescope. Mo te wa tuatahi, kua kite ratou i nga tioata kiripaka iti kei roto te silica i roto i te hau o te exoplanet. Ko te exoplanet, e mohiotia ana ko WASP-17b, he hau hau kei te 1,300 tau marama mai i te whenua.

Ko nga kitenga o mua mai i te Hubble Space Telescope i tohu i te noho o nga aerosol, nga matūriki iti ranei, i roto i te hau o WASP-17b. Engari, kaore nga kairangahau i whakaaro ka hangaia enei aerosol ki te kiripaka. Ko te Silica, te waahanga matua o te kiripaka, he kohuke noa e kitea ana i runga i te whenua ka whakamahia hei hanga karaihe.

I mahia te kitenga ma te whakamahi i te Taonga Waenga-a-Kiwa i runga i te karurangi Webb. I harikoa nga kairangahau i te kitenga, i te mea e tumanako ana ratou ka kitea he konupora silicates hei utu mo te quartz. Ko te konupora silicates kua kitea i mua i roto i nga hau exoplanet, engari he mea hou te quartz.

Ko te noho o te kiripaka i roto i te hau o WASP-17b ka taea e nga kaiputaiao te mohio ake ki nga rawa e hanga ana i nga taiao aorangi he rereke mai i a tatou ake. Ko nga kapua teitei i runga i te ao, i kitea ai te quartz nanoparticles, he mea hanga e nga ahuatanga tino kino. Na te pāmahana tata ki te 2,700 nga nekehanga Fahrenheit me te pehanga kotahi-mano o nga mea e pa ana ki a tatou i runga i te mata o Papa, ka taea te hanga tika nga tioata totoka mai i te hau me te kore e haere tuatahi ki te wahanga wai.

Ko te WASP-17b e mau ana ki tana whetu, ko te tikanga ka anga tonu tetahi taha ki te whetu, ka pa ki te wera wera, ko tera taha ka noho makariri. Ko te whakapae a nga kairangahau ka huri nga matūriki kiripaka i roto i te hau o te aorangi, ka turakina e te hau tere.

Ko te kitenga o nga tioata kiripaka i roto i te hau o WASP-17b e whakaatu ana i nga whakaaro nui mo te hanganga o nga tangata nunui hau wera penei. Ma te mohio ki nga momo rauemi kei roto i nga hau o te aorangi, ka nui ake te maarama o nga kaiputaiao ki o raatau hanganga me te pehea o te hanga i o raatau taiao.

Ko nga kitenga tairongo a James Webb Space Telescope kei te huri i to maatau maarama ki nga exoplanets me o raatau ahuatanga o te hau. Ma te hura i nga korero hou e pa ana ki nga exoplanets, ka taea e nga kairangahau te whakahohonu i to maatau mohiotanga ki te ao me nga taiao kanorau kei tua atu i a tatou ake punaha solar.

Rauemi:

– [Ko nga Reta Tutaka Astrophysical](https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/ac04c3)

– CNN