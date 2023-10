Ko te Whakakitenga Quantum Hou e Whakanuia ana te Hangarau Semiconductor Whakamua

Kua kitea e nga kaiputaiao o te Whare Wananga o Columbia tetahi kitenga hou i roto i te ao o te ahupūngao quantum me te matū. Kua kitea e ratou he rauemi superatomic, e kiia ana ko Re₆Se₈Cl₂, e mahi ana hei semiconductor me te tuku i te tere hiko tere. Ko tenei rawa te kaha ki te huri i te hangarau semiconductor.

I nga wa o mua, ko nga miihini-a-silicon te paerewa mo te hikohiko. Heoi ano, kua kitea e te roopu rangahau i te Whare Wananga o Columbia i Re₆Se₈Cl₂, ko nga excitons (te ahua quantum i hanga e te kaha kapohia) e takirua ana me nga phonons (quasiparticles kawe hiko) ki te hanga i tetahi waahanga hou e kiia nei ko te acoustic exciton-polaron. Ka taea e tenei waahanga taapiri te tere ake me te pai ake o te kawe irahiko ina whakaritea ki nga miihini hiko-a-kirika tuku iho.

Kua whakaritea e nga kairangahau te whanonga o nga irahiko i roto i te silicon ki te pakiwaitara o te hare me te honu. Ka taea e nga irahiko i roto i te silicon te neke tere engari ka aukatihia e te nui o te peke me te kore o te ahunga whakamua. He rerekee, ka anga whakamua tonu te exciton-polaron acoustic i Re₆Se₈Cl₂ me te kore e ngaro te kaha oro, he rite ki te honu o te pakiwaitara.

Ko tenei kitenga whakamohio whenua ka kaha ki te ahu whakamua i te hangarau hikohiko. Ko nga polarons-acoustic exciton-polarons i roto i te Re₆Se₈Cl₂ kua whakaatuhia ki te haere i etahi micrometers i roto i te iti iho i te nanohakona, a ka taea te whakahaere ma te marama, kaua ki te hiko. Ko te tikanga, ka taea e enei mahanga haupapa neke atu i te 25 micrometers i roto i te femtohekona, kia kotahi miriona nga wa tere atu i nga irahiko i roto i te silicon.

Ahakoa kaore pea a Re₆Se₈Cl₂ e tika ana mo nga kaitukatuka arumoni na te onge o te rhenium, e whakapono ana nga kairangahau ka kitea nga kaha rite i roto i nga huinga o etahi atu huānga. Ko tenei kitenga ka whakatuwhera i nga huarahi hou mo te whakawhanaketanga o nga hangarau pai ake me te matatau i roto i te hikohiko me te rorohiko.

Ko tenei pakaruhanga kaore i te whakanui noa i to maatau mohio ki nga semiconductors superatomic engari ka whakatuwhera i te huarahi mo nga ahunga whakamua i roto i te hangarau semiconductor. He nui nga tono ka taea e tenei kitenga, a ka whai waahi ki te hanga i nga mea kei te heke mai o te hikohiko me te rorohiko.

Nga Ui Auau (FAQ)

He aha te semiconductor?

Ko te semiconductor he rauemi kei waenga i nga mea o te kaikawe me te kaitaraiwa. Ka taea e ia te kawe hiko i raro i etahi tikanga.

He aha te Re₆Se₈Cl₂?

Ko te Re₆Se₈Cl₂ he rauemi superatomic i titoa mai i te rhenium, selenium, me te maota. Kua kitea he āhuatanga semiconductor.

He pehea te rerekee o Re₆Se₈Cl₂ mai i nga hiko hiko-a-kirika tuku iho?

Ka taea e Re₆Se₈Cl₂ te tere ake me te pai ake o te kawe irahiko i whakaritea ki nga semiconductors-hangarau-siliconi na te hanganga o te waahanga quasiparticle hou e kiia nei ko te acoustic exciton-polaron.

He aha nga whakamahinga pea o tenei kitenga?

Ka taea e tenei kitenga te huri i te hangarau hiko me te ahu whakamua i te hikohiko me te rorohiko. Ka taea pea te whakawhanake i nga hangarau pai ake me nga hangarau matatau i roto i nga momo mara.

He pai te tauhokohoko a Re₆Se₈Cl₂?

Kei roto i te Re₆Se₈Cl₂ te huānga matū onge te rhenium, e whakawhāiti ana i te oranga arumoni. Heoi, e whakapono ana te roopu rangahau ka taea te whakamahi i nga huinga o etahi atu huānga ki te kimi i nga semiconductors e rite ana te kaha.