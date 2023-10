Te Tohu Nobel mo te Matū 2023: Te Whakakitenga me te Whakakotahitanga o nga Ira Taipitopito

Kua whakawhiwhia te Tohu Nobel mo te Matū o te tau 2023 ki nga kaiputaiao e toru mo a raatau mahi whakamohio whenua mo te kitenga me te whakahiato i nga ira rahi. Ko nga ahuatanga o enei matūriki nano, e tuku marama ana ki nga roangaru rereke i runga i te rahi, i wetewetehia e te tohunga kemu tinana a Louis Brus. I roto i te korerorero tata nei me te Podcast Weekly Conversation, i korero a Brus mo tana kitenga ohorere me te paanga o muri mai o nga ira rahi.

I a ia e mahi ana i Bell Labs i te tekau tau atu i 1980, i tutuki a Brus ki nga ira rahi i a ia e ako ana i nga otinga o nga matūriki semiconductor e kiia nei ko colloids. Na roto i te arata'iraa i te lasers i teie mau colloids, ua ite oia e, aita te mau tae i horo'ahia i te au. Na konei i tirotirohia e ia nga huringa ahurei o te awhiowhio me nga ahuatanga o nga matūriki i te mea he iti rawa te rahi.

Ko nga ira quantum he nanocrystals ka mimiti i te marama ka tukuna ano ki nga roangaru rereke i runga i te rahi. Ahakoa he iti ake i te roangaru o te marama ka kitea, kare e kitea i raro i te karu whatu, ka taea te mataki ma te whakamahi i nga miihini motuhake penei i te karu hiko. Hei whakaatu i aua mea, ka taea te whakamahi i nga ipu karaehe kanapa me nga otinga kei roto i nga ira rahi rereke te rahi.

He mea whakamiharo, kaore a Brus i mohio ki nga kitenga o mua mo nga ira quantum i mahia e te kaiputaiao Ruhia a Alexei Ekimov. Na te Pakanga Matao, i whakaputaina nga rangahau a Ekimov ki te reo Ruhia anake, a, kaore i taea e ia te haere ki te Tai Hauauru ki te korero mo ana kitenga. I muri noa i te kitenga o nga tuhinga a Ekimov i roto i nga tuhinga hangarau ka toro atu a Brus ki a ia, a, i te mutunga ka tutaki ratou i te wa o Glasnost i te mutunga o te 1980s.

Ko te hanga me te pumau o nga tohu quantum he wero i te tuatahi, engari ko Moungi Bawendi, tetahi atu i whakawhiwhia ki te Tohu Nobel, i whakatika tenei raru i nga tau 1990. Mai i tera wa, kua kitea te whakamahinga o nga ira quantum i roto i nga momo mara, otira ki nga whakaahua koiora. Kua whakamahia e nga tohunga koiora ki te mapi i nga pūtau me nga okana ma te hono atu ki etahi atu ngota ngota. I tua atu, kua whai waahi ratou ki te rapu i te puku me te arahi mahi.

Ko te kitenga me te whakahiatotanga o nga ira rahi kua para te huarahi mo te maha o nga ahunga whakamua i roto i te aoiao me te hangarau. Ko te torotoro o a raatau tono kei te whakatuwhera tonu i nga huarahi hou mo enei matūriki nano whakamiharo.

Puna: Ko te Podcast Weekly Korero