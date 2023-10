By

I whakapuakihia e te Perehitini o Ruhia a Vladimir Putin i te hui pouaka whakaata ana mahere ki te whakarewa i te waahanga tuatahi ki roto i te orbit i te tau 2027. Ko tenei whainga whakahirahira e whakaatu ana i te kaha o Ruhia ki te noho ki mua o te torotoro mokowhiti me te whakakaha ake i tona turanga i roto i te umanga mokowhiti o te ao.

Kia tutuki pai ai tenei tohu, i whakanuia e Putin te hiranga o te kukume i nga tohunga me nga tohunga o kee. I tohe ia ki nga tohunga kua huihui mai ki te whakanui i nga utu, me te mohio ki te hiahia ki te tuku putea utu whakataetae hei rautaki hei whakapoapoa i nga taranata o te ao.

"Ko te whainga," ko ta Putin i kii i te wa o te korero pouaka whakaata, "kia kore he waahi i roto i ta tatou ahunga whakamua me a tatou mahi kia tere haere tonu." Ko tenei whakapumautanga ki te whakarite i nga ahunga whakamua i roto i te waahanga mokowhiti e whakaatu ana i te kaha o Russia ki te hiranga me te mahi auaha.

Na tenei panui, ka uru atu a Ruhia ki tetahi roopu whenua e mahi kaha ana ki te whakatuu i te waahi ki te waahi. Ahakoa he wawata nui te rarangi wa, e whakaatu ana i te maia o te motu ki ona kaha me te ahu whakamua o te hangarau.

Ko te whakawhanaketanga angitu me te whakarewatanga o tetahi waahanga tino mahi ka tohu i tetahi tohu nui mo te torotoro mokowhiti a Ruhia. Ka noho hei turanga mo nga whakawhanuitanga a meake nei, kia mau tonu te noho a te tangata ki te waahi me te whakahaere rangahau putaiao ano.

I te wa e haere ana te kaupapa, kare e kore ka kapohia te aro me te hiahia o nga tangata o te ao. Ko te whakatutukitanga o tenei whainga ka kore noa e hiki i a Ruhia te mana o te ao i roto i te umanga mokowhiti engari ka whakahihiri, ka whakakotahi hoki i nga tangata takitahi me te ngakau nui ki te tirotiro mokowhiti.

FAQ:

P: He aha te kaupapa mo te torotoro mokowhiti?

A: I roto i te torotoro mokowhiti, ko te waahanga e tohu ana ki tetahi waahanga motuhake e mahi ana i tetahi kaupapa motuhake, penei i te waahi noho, nga taiwhanga rangahau, me nga punaha whakatere.

Q: He aha a Russia e hiahia ana ki te kukume i nga tohungatanga ke?

A: Ko te hiahia a Ruhia ki te kukume i nga tohunga mai i tawahi ki te whakanui i o raatau tohungatanga me te whakatairanga i te whakawhitiwhiti matauranga, te whakarei ake i ona kaha torotoro mokowhiti me te ahu whakamua i ana mahi hangarau.

P: Ka whai hua te whakaturanga o te waahanga tuatahi ki te torotoro mokowhiti?

A: Ko te whakaturanga o te waahanga tuatahi ka whakatakoto i te turanga mo nga mahi mokowhiti a muri ake nei, ka taea ai te noho totika o te tangata ki roto i te mokowhiti, ki te whakahaere rangahau pūtaiao me te ahunga whakamua i roto i nga momo waahi.