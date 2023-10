Ka Whakaritea e Ruhia ana tirohanga ki runga i te teihana mokowhiti hou hei te tau 2027

By

Kua whakatakotohia e te Perehitini o Ruhia a Vladimir Putin nga mahere mo te hanga i tetahi teihana mokowhiti hou hei whakakapi i te Teihana Mokowhiti mokowhiti o te Ao (ISS) kua koroheketia hei te tau 2027, ahakoa nga raru o naianei. Ko te whakatau ka puta mai i te mea e whai ana a Russia ki te pupuri i te noho tonu o te tangata ki te waahi me te whakarite kia pai te whakawhiti mai i te ISS ki te papa orbital hou.

Ko te hanganga o te teihana mokowhiti hou a Ruhia te kaupapa matua mo Roscosmos, te tari mokowhiti o te whenua. I whakanuia e Putin te hiahia mo te whakawhitinga kore, e kii ana "ko te whainga kia kaua he waahi, kia rite tonu nga mahi ki te whakahekenga o nga rawa a te ISS."

Ahakoa ko nga raruraru putea, ko nga mahi kino, me etahi atu raruraru kua pa ki te ahumahi mokowhiti a Ruhia i nga tau kua pahure ake nei, kei te noho pai a Putin mo te heke mai. I whakaae ia ki te tukinga o te kōwae Luna-25 i runga i te mata o te marama i tana misioni tuatahi i roto i nga tau tekau, ka kiia he "wheako kino" engari e oati ana kia ako mai i a ia.

Hei whakatutuki i nga wero kei te haere tonu, ka akiaki a Putin i nga mana whakahaere ki te whakatika i te take o nga utu iti i roto i te umanga waahi me te akiaki i nga tohunga o nga iwi ke ki te tuku i o raatau tohungatanga. I whakatenatena hoki ia ki te whakanui ake i nga pakihi takitahi ki te whakakaha i nga mahi auaha me te anga whakamua i te torotoro mokowhiti.

Ko te ISS, i whakaturia i te 1988 na roto i te mahi tahi i waenganui i te United States me Russia, kua whakaritea kia whakakorehia i te 2024. Heoi, e whakapono ana a NASA ka taea te whakahaere tonu te teihana tae noa ki te 2030. Ko te panui a Putin e whakaatu ana i te kaha o Russia ki te pupuri i te waahi ki te waahi me te whakarite i te waahi. te whakawhiti maeneene ki te teihana hou.

FAQ:

Q: He aha a Russia e whakamahere ana ki te whakakapi i te ISS?

A: Kei te hiahia a Russia ki te whakakapi i te ISS ki te pupuri i te noho tonu o te tangata i roto i te waahi me te whakarite i te whakawhitinga kore.

Q: Ahea te teihana mokowhiti hou a Ruhia ki te orbit?

A: Ko te waahanga tuatahi o te teihana mokowhiti hou e tika ana kia noho i roto i te orbit i te tau 2027, e ai ki te Perehitini Putin.

Q: He aha nga wero kua pa ki te umanga mokowhiti a Ruhia?

A: Ko te ahumahi mokowhiti a Rūhia kua pa ki nga raruraru putea, nga raruraru pirau, me nga raruraru tata nei, penei i te tukinga o te waahanga Luna-25.

Q: Kia pehea te roa o te mahi a te ISS?

A: I te wa i whakaritea mo te whakakorenga i te tau 2024, e kii ana a NASA ka taea e te ISS te mahi tonu tae noa ki te 2030.