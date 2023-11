Te Teihana Orbital Hou: Te Huanga Hiahia a Ruhia ki te Ake o te Tuhura Mokowhiti

By

Kua whakaritea a Ruhia ki te timata i te kaupapa whakahirahira mo te tuhura mokowhiti mo nga ra kei te heke mai me ana mahere ki te hanga teihana orbital hou. I kii te Perehitini a Vladimir Putin ko te wahanga tuatahi o tenei kaupapa pakaru whenua ka whakahaeretia hei te tau 2027, hei tohu tohu nui mo te kaupapa mokowhiti o te whenua.

Ko tenei teihana orbital hou e kiia ana ko te haere tonutanga o nga mahi torotoro mokowhiti a Ruhia i muri i te Teihana Mokowhiti o te Ao (ISS). Ahakoa kua roa a Moscow ki te whakauru ki te ISS tae noa ki te tau 2028, i kii a Putin he mea nui te teihana hou mo te heke mai o te rerenga mokowhiti. Ko te whai kia kaua e whakakapi noa i te ISS tawhito engari ka whakauru ano hoki i nga whakatutukitanga putaiao me te hangarau matatau, me te whakarite ka taea e ia te whakatutuki angitu i nga wero a meake nei.

Ko Yuri Borisov, te tumuaki o te tari mokowhiti a Ruhia, a Roscosmos, i tino tautoko i te tirohanga a Putin, me te whakanui i te hiranga o te pupuri i nga kaha o te whenua i roto i te rererangi rererangi a te tangata. I whakanuia e ia ko te ISS kua tata ki te mutunga o tona oranga, ko te tikanga me timata a Ruhia ki te mahi i runga i te teihana orbital hou. Ki te kore e pera ka puta he waahi nui ki nga kaha o te waahi o Russia.

Ahakoa te raru o te taunga mai a Luna-25 i te marama o Akuhata, i whakaatu a Putin i tana pono ki te haere tonu i te kaupapa o te marama o Ruhia. I whakaae ia ki nga aitua hangarau i puta, me te kii he akoranga tino nui mo nga mahi a meake nei mo te torotoro atea. I kii a Borisov ko te whakarewatanga o te marama e whai ake nei ka tere ake ki te 2026 hei utu mo te 2027 i whakamaherehia i mua.

Ko te hanga me te mahi angitu o te teihana orbital hou e kore e whakanui noa i te noho a Ruhia ki te waahi engari ka whai waahi ano hoki ki nga mahi torotoro mokowhiti o te ao. Na ona hanganga hangarau matatau me te huarahi whakaaro whakamua, kua rite a Russia ki te whai waahi nui ki te hanga i te heke mai o te rerenga mokowhiti a te tangata.

FAQ

He aha te teihana orbital hou?

Ko te teihana orbital hou ko te kaupapa whakahirahira a Ruhia ki te hanga i tetahi teihana mokowhiti hou hei whakakapi i te Teihana Mokowhiti o te Ao (ISS).

Ahea te wahanga tuatahi o te teihana orbital hou e mahi ai?

E ai ki te Perehitini Putin, ko te waahanga tuatahi ka mahia hei te tau 2027.

He aha i tika ai te teihana orbital hou?

Ko te teihana orbital hou e tika ana na te mea kua pau nga rawa o te ISS. Ehara i te mea ka whakakapi noa i te ISS engari ka whakauru ano hoki i nga whakatutukitanga putaiao me te hangarau matatau mo te torotoro mokowhiti a meake nei.

He aha te paanga o te teihana orbital hou ki te kaupapa mokowhiti a Ruhia?

Ma te teihana orbital hou e whakarite kia mau tonu a Ruhia i ona kaha ki te rere mokowhiti a te tangata, me te aukati i nga waahi kei roto i tana kaupapa mokowhiti.

Ka haere tonu a Russia i tana kaupapa marama ahakoa nga raru o naianei?

Ae, i whakapumau ano te Perehitini Putin i te kaha o Ruhia ki tana kaupapa mo te marama, me te kii ko nga hapa he waahanga o te ako i te torotoro waahi.