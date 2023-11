Ka Whakaterehia e Ruhia nga Mahere mo te Teihana Orbital Ruhia me te Papatono Marama

By

Kua panuitia e te tari mokowhiti a Ruhia, a Roscosmos, he waahi tere mo te whakawhanaketanga o te teihana orbital hou o Ruhia, whai muri i nga awangawanga mo te tawhito o te International Space Station (ISS) me nga waahi kaha ki te rere mokowhiti a te tangata. Ko Yuri Borisov, te tumuaki o Roscosmos, i whakanui i te hiahia kia timata nga mahi nui i te tau 2024 hei whakarite kia noho tonu te whenua ki te waahi.

"Kei te tae te ISS ki te mutunga o tona oranga whakahaere, e tumanakohia ana i te takiwa o te 2030," ko ta Borisov te korero. “Mena karekau matou e timata tonu i te mahi i runga i te teihana orbital o Ruhia, he nui te tupono ka ngaro o matou kaha na te wa poto. I te wa kaore ano te ISS i te waatea, kaore pea te teihana a Ruhia kia rite.

Ma te mohio ki enei awangawanga, i whakapumau te Perehitini o Ruhia a Vladimir Putin i tana piripono ki te torotoro mokowhiti me te haere tonu o te kaupapa o te marama. I whakapuaki a Putin i tana mohiotanga mo nga aitua hangarau i puta ai te tukinga o te waka a Luna-25 i te marama o Akuhata i te pou tonga o te marama. I whakanuia e ia ko nga hapa i mahia he waahanga nui o te mahi ako.

"Ka whakatikahia e matou nga aitua ka haere tonu ki te kaupapa o te marama," ka kii a Putin. “He mahi uaua te tuhura mokowhiti, a ka puta nga hapa. He wheako ako ngatahi ka whakamohio i a tatou misioni a meake nei.”

I runga i nga raru o mua tata nei, i kii a Borisov mo te neke whakamua i te whakarewatanga o te marama e whai ake nei ki te 2026, he tau i mua atu i te whakamahere. Ko te whainga o tenei whakatikatika ki te whakaatu i te kaha o Ruhia ki te anga whakamua i roto i te torotoro mokowhiti me te whakahoki ano i te hihiko i roto i ona wawata o te marama.

Na te tere o te whakawhanaketanga o te teihana orbital a Rūhia me te aro hou ki te tirotiro i te marama, e whai ana a Russia ki te whakakotahi i tana tuunga hei kaitakaro matua ki nga mahi mokowhiti, me te whakarite kia noho roa te whenua ki tua atu i te oranga o te ISS.

Pātai Auau

1. He aha a Rūhia e whakawhanake ana i te teihana orbital hou?

Kei te whakawhanake a Russia i tetahi teihana orbital hou ki te whakaki i te waahi kaha pea i muri i te korenga o te Teihana Mokowhiti o te Ao (ISS), e tumanakohia ana i te takiwa o te 2030. Ma te timata i nga mahi nui i runga i te teihana orbital a Ruhia i te 2024, ka whai a Russia ki te pupuri. tona kaha ki te rere atea a te tangata.

2. Kei te kaha tonu a Russia ki te kaupapa o te marama?

Ae, ka mau tonu a Russia ki tana kaupapa marama. Ahakoa nga raruraru tata nei, tae atu ki te tukitukinga o te waka a Luna-25, kua whakapumautia e te Perehitini Putin kaore he kaupapa ki te kati i te kaupapa o te marama. Inaa, kei te whakaaro a Ruhia ki te ahu whakamua i te whakarewanga o te marama e whai ake nei ki te tau 2026 ki te haere tonu i tana torotoro haere i te pou tonga o te marama.

3. He aha te whainga a Ruhia mo enei whanaketanga?

Kei te whai a Russia ki te whakatu i a ia ano hei kaitakaro nui i roto i nga mahi mokowhiti, me te whakarite i tana waahi mo te wa roa i tua atu i te oranga o te ISS. Ma te whakatere i te whakawhanaketanga o te teihana orbital a Rūhia me te pupuri tonu i te aro ki te torotoro marama, e whai ana a Russia ki te whakakotahi i tana tuunga i roto i te torotoro mokowhiti me te rangahau pūtaiao.