Ko nga Tauira Asteroid Bennu e whakaatu ana i nga tohu mo te takenga mai o te oranga

Ko nga tauira asteroid Bennu i kohia e Ahorangi Michelle Thompson mai i te Whare Wananga o Purdue kua tae mai ki runga i te whenua, e whai whakaaro nui ana ki te hanganga o te punaha solar. Ko enei tauira, e kiia ana ko te wa poto, e whakaatu ana i te takenga mai o te oranga mo te wha me te hawhe piriona tau ki muri.

Ko te tino waro me te tino parakore o enei kongakonga he mea tino nui ki te mohio ki nga papa hanga o te ora me te ahua o te putanga mai ki te whenua. Ko enei tauira, kaore i pa ki te hau o te whenua, ka whai waahi motuhake ki te ako i nga ngota ngota waro e tika ana mo te kukuwhatanga o te ora.

Ko te hiranga o tenei misioni kei roto i te ahua o nga rawa, kaore he poke i te whenua. Ko te tumanako ka puta mai he maaramatanga kaore ano i kitea mo nga paatai ​​​​e pa ana ki te takenga mai o te ao.

Ko Ahorangi Thompson, i roto i te uiuinga me te CBC News, i whakapuaki i tana harikoa mo nga wa kei te heke mai, e kii ana ko tenei misioni ka whakatuwhera i nga kuaha ki nga huarahi maha. Ko nga mea iti i kohia mai i a Bennu ka kaha ki te whakau i nga ariā o naianei me te tuku whakakitenga hou.

I whakanuia ano e te uiui te haerenga whakahihiri a Ahorangi Thompson mai i tetahi taone iti i te tonga o Ontario ki tana mahi i naianei ki te ao putaiao. I whakanuia e ia te hiranga o te rapu tohutohu me te arahi mo nga kaiputaiao e hiahia ana.

Ko nga tauira i kohia mai i a Bennu ehara i te mea nui noa i roto i te aoiao engari he nui ano te kaha mo te whakaaturanga me te matauranga. Ka tukuna nga waahanga o te tauira ki nga umanga penei i te Smithsonian Institution, Space Center Houston, me te Whare Wananga o Arizona.

Ko te misioni NASA OSIRIS-REx, nana i whakahoki mai enei tauira o mua, he tohu nui mo to maatau mohiotanga ki te ao. I runga i te hikaka me te hiahia o nga kaiputaiao penei i a Ahorangi Thompson, ka taea e tatou te tumanako kia kitea ano etahi atu kitenga me te maaramatanga hohonu atu ki to tatou waahi i te ao.

Nga wehewehe:

Asteroid Bennu: He asteroid e 4.5 piriona tau te pakeke e whakarato ana i nga whakaaro nui mo te hanganga o te punaha solar.

He asteroid e 4.5 piriona tau te pakeke e whakarato ana i nga whakaaro nui mo te hanganga o te punaha solar. Ngota ngota waro: Ko nga waahanga matua i whai waahi nui ki te kukuwhatanga o te ao.

Ko nga waahanga matua i whai waahi nui ki te kukuwhatanga o te ao. Parahanga whenua: Te pokenga mai i te taiao o Papa, ka taea te whakarereke i te hanganga o nga tauira.

Te pokenga mai i te taiao o Papa, ka taea te whakarereke i te hanganga o nga tauira. Mīhana OSIRIS-REx: He miihana NASA e whai ana ki te ako asteroid Bennu me te kohikohi tauira mo te tātari pūtaiao.

