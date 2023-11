Ko te Takahanga Chicxulub: Te Whakaatu i te Paanga o te Puehu ki runga Dinosaurs

Ko te ngaronga o nga mokoweri, i puta mai i te tukinga kino a Chicxulub asteroid i te takutai o Mexico i te 66 miriona tau ki muri, kua pohehe nga kaiputaiao. Heoi ano, he rangahau hou i whakaputaina i roto i te Nature Geoscience he tirohanga hou mo te take i mate ohorere ai enei mea ora i muri mai o tenei huihuinga kino.

Ko nga rangahau o mua i aro ki te mahi o te whakaneke ake i nga kukū whanariki i te rangi, te hanga i tetahi taiao kino mo te oranga i runga i te whenua. Ko te Chicxulub asteroid, te tinana arorangi nui rawa atu kua pa ki to maatau ao, i waiho he rua nui 112 maero te whanui ki te Moana-a-Kiwa o Mexico. Na tenei tukinga i tuku te nui o te whanariki—i waenganui i te 30 me te 500 gigatons—ki te hau. Ka honoa te whanariki me etahi atu hau ki te hanga i nga aerosol sulfate, ka puta he arai hau matotoru e arai ana i te ra, ka heke te pāmahana o te ao mai i te 3.6 ki te 14.4 nga nekehanga Fahrenheit.

Ahakoa ka mate te paheketanga o te pāmahana ki nga ngarara toto makariri penei i nga mokoweri, ka whakaarohia e te rangahau Nature Geoscience he tikanga rereke i muri i to ratou ngaronga. E kii ana te roopu rangahau Belgian ko nga matūriki puehu pai, he mea hanga mai i te toka parapara i te waahi paanga, i whai waahi nui. Ko te puehu nei kua eke ki runga ki te hau, ka roa te pouritanga ki runga i te mata o te whenua, ka roa pea mo te rua tau.

Ko te kore o te ra i aukati i te photosynthesis, he mahi tino nui mo te oranga o te tipu, ka puta he whakatuma tata tonu ki nga tipu katoa. Ki te kore he puna kai toiwhiua, ka tata te mate ki nga kararehe kai tipu me o ratou kaikino. Na te hinganga o te tukutuku kai, na te whakamutua o te photosynthesis, i te mutunga ka ngaro nga mokoweri me etahi atu momo maha.

FAQs

He aha te take i ngaro ai nga mokoweri?

Ko te ngaronga o nga mokoweri na te tukinga o te Chicxulub asteroid i te takutai o Mexico, i hua mai he huinga o nga mea tae atu ki te pikinga o te whanariki me te noho o te puehu i te hau.

I pehea te paanga o te asteroid ki te mate o nga mokoweri?

Ko te paanga asteroid a Chicxulub i tino whakamatao te ao na te pikinga o te whanariki me te noho o te puehu pai ki te hau. Ko te hekenga o te pāmahana, ka honoa ki te pouri roa, ka aukati i te photosynthesis, ka tiango te tukutuku kai, ka mutu te mate o nga mokoweri.

He aha te mahi a te photosynthesis i te ngaromanga?

Ko te photosynthesis te tukanga e huri ai nga tipu i te ra, te wai, me te hauhaha waro ki te kaha, e mau ai te ora o te tipu me te tuku hāora. Na te whakamutua o te photosynthesis na te paanga asteroid i kore ai e taea e nga tipu te ora, ka mate nga kararehe kai tipu me muri mai ko nga kai konihi kai i whakawhirinaki ki a ratou.

Source: BBC