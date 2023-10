Ka Whakakitea Te Mahinga Pouri i a ia ano na roto i nga Whetu Puoro, E kii ana nga Kairangirangi

Kua whakahaeretia e nga tohunga tohunga wheturangi mai i nga whare wananga o Amsterdam me Princeton tetahi rangahau whenua e kii ana ka kitea pea te matū pouri ma te iti o te kanapa e puta mai ana e nga whetu pupuhi, mena he matūriki e kiia ana ko te axions. Ko te matū pouri he matū ngaro e 85% o nga matū katoa o te ao, engari kaore e taea te kitea e nga tikanga tikanga na te kore o te taunekeneke nui ki te marama me etahi atu matūriki.

Ko nga Axions he matūriki whakapae i whakauruhia i te tau 1970 hei whakamarama i nga rereketanga o te whanonga o nga matūriki subatomic. E whakaponohia ana he ngoikore o raatau taunekeneke me nga matūriki e mohiotia ana, ka waiho hei kaitono pai mo nga waahanga o te mea pouri. Ko te wero i roto i te rangahau mea pouri i nga wa katoa ko te kite i tona aroaro. Heoi ano, ko nga tauira ariā tata nei i kii ka huri nga axions ki te marama ka kitea i te wa e pa ana ki nga papa hiko hiko.

Ko nga mara hiko kaha kei te noho ka kitea huri noa i nga whetu neutron hurihuri, e kiia nei ko te pulsars. Ka whakaputahia e te Pulsars nga kurupae kaha o nga ngaru irirangi i a ratou e tere tere ana, a ka kitea enei kurupae mai i te whenua. Hei taapiri, na te tere o te hurihanga, ka whakaputahia e nga pulsar nga mara hiko hiko, ka waiho hei wheketere mo te hanga axion. E whakapaetia ana ka taea e te pulsar kotahi te whakaputa i te maha o nga axions ia hekona, ko etahi ka huri hei marama ka kitea.

Hei whakamatautau i tenei ariā, i hangaia e te roopu tohunga ahupūngao me nga kaitirotiro arorangi mai i te Netherlands, Potukara, me te United States he anga whakaaro matawhānui. Ko tenei anga i whai kia mohio ki te whakaputanga, mawhiti, me te hurihanga o nga axions huri noa i nga pulsars. Ma te whakamahi i nga whakahiato plasma tau matatau, i taea e nga kairangahau te tatau i nga tohu reo irirangi taapiri i hangaia e nga axions ka whakatauritea ki nga tukunga o roto o te pulsar.

I mahia nga tirohanga ki runga i te 27 pulsars tata, engari kaore i kitea he taunakitanga mo nga axions. Heoi ano, ka whai hiranga tonu enei hua i te mea e whakarato ana i nga rohe tino kaha ki tenei ra mo te taunekeneke i waenga i nga axions me te marama. Ahakoa kei te haere tonu te rapu mo nga mea pouri, ka tukuna e tenei rangahau nga tirohanga hou mo nga tikanga rapunga pea.

Rauemi:

– Nga Pae American Physical Society (journal)

– Astrophysicists mai i nga whare wananga o Amsterdam me Princeton