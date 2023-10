Nga Wero Whakakitenga Hou o Naianei mo te Whanonga Pulsar

Ko nga kaiputaiao mai i te CNRS me te CEA, e mahi ana hei waahanga o te roopu o te ao, kua kitea he kitenga whakamiharo mo te whanonga o te pulsar. Ko nga kitenga tata o te Vela pulsar, tetahi o nga pupuhi tata ki te whenua, kua kitea te iraruraru tata ki te 200 nga wa te kaha ake i te mea i kitea i mua. Ko tenei kitenga, i mahia i te HESS observatory, i whakaohooho i te hapori putaiao me te whakahē i te ariā e whakaaetia ana mo te tere me te whanonga o te pulsars.

Ko nga Pulsars he whetu iti, he whetu mate matotoru e tuku ana i nga kurupae o te iraruke hiko, he rite tonu ki nga whare rama o te ao. Ka whiti enei kurupae ki te waahi i nga wa rite. E kii ana te ariā e mau tonu ana ko nga matūriki e hanga tata ana ki te mata o te pulsar ka tere haere i runga i o raatau raina papa autō ki nga tapa o to ratou aukutosphere. Heoi, ko nga kitenga o te Vela pulsar e whakawero ana i tenei ariā.

Ko te iraruke i kitea i te whare tirotiro HESS he tino kaha ake i te tumanako. Ko tenei kitenga ka puta nga patai mo nga tukanga whakatere e puta ana i roto i nga taonga astrophysical tino autō. E kii ana hoki tera pea me whakarereke to maatau mohiotanga o naianei mo te whanonga pulsar.

Ko te Vela pulsar kei te tata tata ki te whenua, na te mea he kaitono pai mo nga rangahau tirotiro. Ko nga tirohanga i te HESS observatory, e whakamahi ana i te maha o nga telescopes i Namibia, e whakaatu ana i nga whakaaro nui ki te ahua o nga pulsar me nga ahuatanga e puta ana i roto i o raatau magnetospheres.

Ka whakaputahia tenei kitenga whenua i roto i te hautaka Nature Astronomy. Ka para te huarahi mo etahi atu rangahau me te maaramatanga hohonu ki nga taiao tino nui me nga tikanga whakatere kei roto i nga pulsar.

Rauemi:

– Ko te High Energy Stereoscopic System (HESS), he momo karu i Namibia i whakamahia mo te ako i nga hihi o te ao.

– CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) me CEA (Commissariat à l'énergie atomique et aux energies alternatives), nga whare rangahau Wīwī i uru ki te rangahau

Nga wehewehe:

– Pulsar: He iti, he whetū mate mātotoru e tuku ana i nga kurupae o te iraruke hiko.

– Aukumu: Ko te rohe o te waahi e karapoti ana i tetahi mea tiretiera, kei reira te papa autō o te ahanoa e rangatira ana i te whanonga o nga matūriki kua utaina.

– Astrophysical: E pa ana ki te rangahau i nga ahuatanga tinana e puta ana i waho.