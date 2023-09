Te Mihana Hinengaro: Te Tuhura i te Asteroid-Rich Asteroid

Ko te kaupapa Hinengaro, kua whakaritea ki te whakarewa i te Oketopa 5, 2023, e whai ana ki te torotoro i te asteroid Psyche, e rere ana i te whitiki asteroid i waenga o Mars me Jupiter. E miharo ana nga kaiputaiao ki te asteroid na te mea e whakapono ana etahi ko nga toenga o te uho rino o te ao kua hinga, he $10,000 piriona pea te utu. Heoi ano, kei te whakapaehia he "puu parapara" a Psyche, ehara i te asteroid whakarewa totoka.

Ka arahina e te Whare Wananga o Arizona State, ka tukuna e te miihana he waka mokowhiti ki te hurihuri i a Psyche mo nga tau e toru, i te wa e tumanako ana nga kaiputaiao ki te hura i etahi atu korero mo te takenga mai o te asteroid me ona ahuatanga. Ka whai ano hoki ratou ki te whakatau i te tau o tona mata, ka taea e ratou te mohio ki nga hanganga o roto o nga aorangi whenua penei i a Papa.

Ahakoa he uaua te whakatau tata i te uara o nga taonga mokowhiti, ko nga rauemi whakarewa pea kei roto i te Psyche kua whakatauhia ki te nui o te arorangi. Heoi, e whakamarama ana a NASA, ehara te kaupapa i te keri i te asteroid, engari ko te ako ki te ako atu mo nga asteroids me te hanganga o nga aorangi whenua.

Ko Psyche, i tapaina ki te atua wahine Kariki o te wairua, he 140 maero te whanui, he 64,000 maero tapawha te whanui o te mata. Ko nga whakatau tata kiato o naianei e tohu ana ko te asteroid he 30 ki te 60% te whakarewa ma te rōrahi, e tohu ana ka taea te wehea o tona hanganga ki roto i te matua rino me te koroka toka na te tukinga o mua.

Ka mauhia e te waka mokowhiti nga taputapu tuatahi e toru hei tirotiro i te Hinengaro: he kaikoi whakaahua maha, he hihi gamma me te hianga neutron, me te inenga. Ko enei taputapu ka hopu whakaahua, ka ine i te titonga huanga, ka tirotirohia te toenga o te papa autō.

I tua atu, ka whakamahi te waka mokowhiti a Psyche i te punaha whakawhitiwhiti reo irirangi X-band ki te mapi i te kaha me te hanganga o te asteroid. Kei roto i te misioni he rere ki Mars i te Haratua 2026 mo te awhina kaha i mua i te urunga ki te huri i te Psyche.

Hei whakamutunga, ko te mahi a Psyche he tohu nui mo to maatau mohiotanga ki nga asteroids me te hanganga o nga aorangi whenua. Ma te ako i te asteroid-taonga whakarewa, ka tumanako nga kaiputaiao ki te whai matauranga nui ki te hanganga me te hitori o nga tinana tiretiera i roto i to tatou punaha solar.

