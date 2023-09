Ka whakanui a Haina i te taunga mai o te marama o Inia

By

I hanga e Inia te hitori i te Akuhata 23, 2023, na tana Vikram Lander i eke angitu ki te taunga ngawari ki te Pou Tonga o te Marama. Na tenei whakatutukitanga whakamiharo kua tuu a Inia hei whenua tuatahi kia tae ki tenei wahanga o te Marama. Kua mihi te hapori o te ao ki a Inia mo te angitu o Chandrayaan-3, a inaianei kua whakanuia e te Kaihautu Tianara o Haina i Kolkata a India mo tenei mahi nui.

I tenei wa, ko te Vikram Lander me Pragyan Rover kei roto i te "ahua moe" i te mea kua oti i a raatau nga mahi katoa kua tohua. He mea nui tenei wahanga o te okiokinga i mua i te haere ki etahi atu mahi i runga i te mata o te marama. Ka taea e te waka mokowhiti te tiaki i te kaha me te whakarite kia pai te haere tonu o te misioni.

Ko te mihi pai a Haina mo te taunga ki te marama o Inia e whakaatu ana i te wairua o te mahi tahi me te whakamihi i waenganui i nga whenua tata e rua i roto i te waahi torotoro mokowhiti. Ko Inia me Haina kua kaha te whai waahi ki te whakatairanga i a raatau kaupapa mokowhiti, me nga whakatutukitanga rongonui i nga tau tata nei.

Ko te taunga ngawari angitu i runga i te Marama ki te Tonga Pounamu he tohu tino nui i roto i te haerenga torotoro atea i Inia. Ma te tuhura i tenei rohe karekau ka kitea he tirohanga nui mo te Maramatanga o te Marama, nga rawa wai, me te kaha mo te noho a te tangata a meake nei. I tua atu, ko tenei misioni e whakaatu ana i nga kaha hangarau o Inia me te tuu i te whenua hei kaitakaro nui ki te hapori waahi o te ao.

I a Inia e haere tonu ana ki te torotoro marama, kei te maataki, kei te tautoko etahi atu iwi i tana ahunga whakamua. Ko te mahi tahi me te whakawhiti matauranga i waenga i nga umanga mokowhiti rereke ka taea te whakanui ake i nga ahu whakamuatanga putaiao me te hohonu ake o to maatau mohiotanga ki te ao.

Rauemi:

- ANI (kaore he URL e whakaratohia)

Nga wehewehe:

– Vikram Lander: Ko te waahanga mokowhiti o te Indian Space Research Organization (ISRO) i hangaia mo te miihana tauranga o te marama.

– Pragyan Rover: Ko te rover karetao e mauria ana e te Vikram Lander, i whakaaro ki te tirotiro i te mata o te marama me te whakahaere i nga whakamatautau putaiao.