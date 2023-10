Ko te Akoranga Hou e whakaatu ana i te mahi a nga awa me nga kawao i roto i te hanga whetu

He rangahau tata nei i whakahaeretia e nga kaiputaiao i te Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics e whakamarama ana i te mahi a nga awaawa me nga kakawaea i roto i te hanga whetu. I mua, i whakaponohia ko nga whetu i hanga i roto anake i nga kapua ngota. Heoi ano, ko tenei rangahau e whakaatu ana ko nga awaawa me nga kakawaea e toro atu ana mai i roto o te kapua rapoi ka whai waahi nui ki te tuku hau hou ki te whangai i nga whetu e tipu haere ana.

Ko te tikanga o te whanau whetū ka tiimata mai i nga kapua rapoi kikorangi, i reira ka tiimata te kohi rauemi ki tetahi waahi. I te wa e paheke ana te kapua na te kaha o te kaha ake, ka kumea mai e ia etahi atu rawa kia kaha rawa te mahana me te pehanga mo te hanga whetū. Ka mutu, ka timata te hanumi karihi, ka whanau mai he whetu. E hia miriona tau te roa o tenei mahi katoa, he maha nga ahuatanga penei i te papa autō.

I arotahi te rangahau ki tetahi whetu i te rohe o Barnard 5, ma te whakamahi i nga karu me te Atacama Large Millimeter Array (ALMA) hei tirotiro i nga kakawaea me nga awaawa. I kitea e te kapa ko enei hanganga he awa mo te hau hou mai i te nebula nui ki roto i te kopae protostellar e karapoti ana i te whetu e whanake ana. E ai ki nga kitenga he maha nga ahuatanga o te hanga whetu, me te whai waahi nui o nga roma ki te hono i nga mea whetu whetu ki te kapua matua.

I tua atu, ko te rangahau e whakaatu ana i nga paanga mo te hanganga aorangi. Ko nga aorangi ka puta mai i nga mea kei roto i te kopae protostellar, ka awehia e te hanganga matū o te hau taumai. Ka kawea mai e nga awaawa me nga kakawaea nga mea parakore kaore ano kia pa ki nga wera me nga taumahatanga i roto i te whare whanau whetu. No reira, ko nga titonga o nga aorangi whanau hou i roto i nga rohe penei i a Barnard 5 ka mau i nga tapumati matū o nga taonga taumai.

Ko tenei rangahau e whakaatu ana i nga whakaaro nui ki nga uauatanga o te hanga whetu me te whakanui i te honohono o nga momo unahi i roto i te mahi. Ko te mohio ki te mahi a nga awaawa me nga kakawaenga i roto i te hanga whetu me te hanga aorangi he mea nui mo te wetewete i nga mea ngaro o to tatou ao.

Puna: Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics & Astronomy & Astrophysics Journal