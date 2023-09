Ko nga tangata o mua kei te hanga hanganga mai i te rakau Neke atu i te 476,000 tau ki muri, ka whakaatuhia e te rangahau.

Kua kitea e nga tohunga whaipara tangata mai i te Whare Wananga o Liverpool me te Whare Wananga o Aberystwyth nga taunakitanga e whakaatu ana kei te hanga te tangata i nga hanganga mai i te rakau i mua noa atu i nga whakaaro o mua. I hurahia e nga kairangahau nga rakau i tiakina paitia i tetahi waahi i Kalambo Falls, Zambia, e kiia ana he 476,000 pea te pakeke, a, i mua i te whanaketanga o te homo sapiens.

He mea hirahira te kitenga na te mea he tohu tuatahi mo te tangata i te hanga poro rakau kia uru tahi. Ko nga tohu tapahi taputapu kohatu i runga i te rakau e tohu ana i hanga e nga tangata o mua nga rakau nunui e rua, ka waiho pea hei turanga mo te papa, tetahi waahanga ranei o te whare. Ka whakawerohia te whakaaro o mua ko nga tangata o te Tau Kohatu he manene noa.

Ma te whakamahi i nga tikanga taima whakamarama, ka whakatauhia e nga tohunga o te Whare Wananga o Aberystwyth te tau o nga kitenga ma te tirotiro i te wa whakamutunga ka kitea nga kohuke o te onepu huri noa ki te ra. Ma tenei ka taea e nga kairangahau te whakakotahi i te maaramatanga matawhānui mo te whanaketanga o te tangata me te whanaketanga o te hangarau i te wa o te Kohatu.

Ko nga kairangahau i uru ki roto i te kaupapa Deep Roots Of Humanity, e tirotiro ana i te whanaketanga o te hangarau tangata i roto i te Stone Age, i utua e te Kaunihera Rangahau Toi me te Tangata a te UK. I mahi tahi te kaupapa me te Komihana Tiaki Taonga a-Motu o Zambia, Livingstone Museum, Moto Moto Museum, me te National Museum, Lusaka.

Ko Ahorangi Larry Barham, no te Whare Wananga o Liverpool, i kii ko tenei kitenga ka wero i nga whakapae o mua mo o tatou tupuna o mua. I kii ia, "I whakarereke ratou i o raatau taiao kia pai ake te noho, ahakoa ma te hanga i tetahi papa hei noho ki te taha o te awa ki te mahi i a raatau mahi o ia ra. He rite tonu enei taangata ki a matou i ta matou i whakaaro ai.

Ko te keri i Kalambo Falls, he waahi whakahirahira me tetahi taonga tuku iho nui mo Zambia, e tika ana kia puta mai etahi atu kitenga whakahihiri i te wa e mahi tonu ana te kaupapa.