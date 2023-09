Nga Whakaaturanga Moata o nga Hanganga Rakau I Hangaia e nga Tangata Moata I Kitea ki Zambia

Ko nga kaiputaiao mai i te Whare Wananga o Liverpool me te Whare Wananga o Aberystwyth kua kitea he kitenga whakamiharo i Kalambo Falls i Zambia. E ai ki ta raatau rangahau i whakaputaina i roto i te retaata Nature, kua keria e nga kairangahau nga rakau kua tiakina pai e whakaponohia ana he 476,000 pea te pakeke, i mua i te kukuwhatanga o Homo sapiens. Ko te rakau e whakaatu ana i nga tohu tapahi taputapu kohatu, e tohu ana na nga tangata o mua i hanga me te hono i nga rakau nui e rua hei hanga i tetahi hanganga, he papa, he waahanga ranei o te whare.

Ko tenei kitenga mai i te wairere o Kalambo e tohu ana i nga taunakitanga tuatahi o te ao o te tangata e hangai ana i nga rakau kia uru tahi. Ko enei mahinga mahi rakau e whakawero ana i te whakapono o te ao ko nga tangata o te Tau Kohatu he tino manene. I kii a Ahorangi Larry Barham no te Whare Wananga o Liverpool, na tenei kitenga i whakarereke i to maatau mohiotanga ki o tatou tupuna o mua. I whakanuia e ia ko enei tangata ehara i te mea no mua noa iho, engari, i whakamahia e ratou o ratou mohio, whakaaro, me o ratou pukenga ki te hanga i tetahi mea hou, kaore ano i rite.

I whakatauhia te tau o enei taonga toi rakau ma te whakamahi i nga tikanga taima whakamarama, e aromatawai ana i te wa whakamutunga ka kitea nga kohuke o te onepu huri noa ki te ra. Ma te taima Luminescence ka taea e nga kairangahau te whakatau i nga kitenga mai i nga waa o mua ake nei, me te whakahiato i tetahi pikitia marama ake o te kukuwhatanga o te tangata. I keria te waahi o Kalambo Falls i te tekau tau atu i 1960, engari kare tonu te tau o te rakau tae noa ki tenei wa.

Ko te rangahau, he wahanga o te kaupapa Deep Roots Of Humanity, e whakamarama ana i te whanaketanga o te hangarau tangata i te wa o te Stone Age. Ko te kaupapa, i utua e te Kaunihera Rangahau Toi me te Tangata o Ingarangi, i uru ki te mahi tahi me te National Heritage Conservation Commission, Livingstone Museum, Moto Moto Museum, me te National Museum, Lusaka i Zambia. I whakapuaki a Ahorangi Barham i te harikoa mo nga kitenga a meake nei i te waahi o Kalambo Falls, me te whakanui i tona hiranga hei taonga tuku iho whakamiharo mo Zambia.

Ko tenei rangahau whakamohio whenua e aro ana ki te mahi auaha me te mohio o o tatou tupuna tangata o mua, e whakaatu ana he tino mohio ake ratou i nga whakaaro o mua.

Rauemi:

– Te Whare Wananga o Liverpool

– Nature (Journal)