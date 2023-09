Ko te South African Heritage Resources Agency (SAHRA) kua wawao i tana whakatau ki te tuku whakaaetanga mo te whakamahi i nga parapara hominin o Awherika ki te Tonga i roto i te rerenga mokowhiti tautohetohe, me te whakaae ki nga awangawanga i whakaarahia e nga kaiputaiao. Na te whakaaetanga i whakaaetia e te tohunga paleoanthropologist a Lee Berger ki te kaweake mo te wa poto he wheua koromatua o Homo naledi me tetahi koroua Australopithecus sediba mo te rerenga rererangi whakatairanga. I kii a SAHRA i whakawhiwhia te whakaaetanga hei waahanga o te whakatairanga taonga tuku iho me te kaupapa whakamohiotanga, engari i kii ko nga tono a muri ake nei e pa ana ki te whakamahi i nga rawa hominin parapara ka tino tirotirohia.

Ko te rerenga mokowhiti i whakahēhia e nga kaiputaiao puta noa i te ao, i kii kaore he tikanga me te kore e tika. I uru mai nga parapara i whakarewahia ki raro-orbit i runga i te waka mokowhiti Virgin Galactic, i te aroaro o te piriona piriona a Tim Nash, he kaitautoko i te rangahau takenga tangata i Awherika. I puta ano i te rerenga nga whakapae mo nga mahi pūtaiao neocolonial, me te awangawanga kei te whakamahia nga rawa o Awherika me te iti, kaore ranei he painga ki te hapori o te rohe.

I whakahē a SAHRA i enei kerēme, e kii ana ka takahia e ratou te mana o te umanga ki te whakahaere i nga taonga tuku iho o Awherika ki te Tonga. Heoi, i whakaae te tari ki nga wero e pa ana ki te noho o te hominin he rite tonu te whakaute me te mana o te tinana tangata. Ko te whakarapopototanga i nga parapara hominin hei toenga tangata ka whai paanga nui ki te rangahau paleoanthropological i Awherika ki te Tonga, tae atu ki te 60-ra o te huarahi whai waahi a te iwi mo te rangahau me te whakaritenga mo te nehu ki nga waahi kua tohua.

E tu ana a SAHRA ki tana whakatau ki te tuku i te whakaaetanga engari e mohio ana te hiahia kia nui ake te tirotiro mo nga tono a meake nei e pa ana ki nga rawa hominin parapara. Ko enei whanaketanga e whakaatu ana i nga tautohetohe e pa ana ki te whakamahi me te pupuri i nga taonga toi putaiao nui, me te whakanui ano i te hiranga o nga tikanga matatika i roto i te waahi o te paoanthropology.

Nga wehewehe:

– Homo naledi: He momo hominin ngaro kua kitea i roto i te punaha Rising Star Cave tata ki Johannesburg, Awherika ki te Tonga, i te tau 2013.

– Australopithecus sediba: He momo hominin kua ngaro i kitea i te Cradle of Humankind, Awherika ki te Tonga, i te tau 2008.

Rauemi:

