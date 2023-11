Nga Maramatanga Hou mo te Whakapai ake i te Whakapaipai Waipara ma roto i nga Kaihanga Whakaahua Supramolecular Organic

Ko nga parahanga pararopi e mau ana i roto i nga awa wai para ahumahi me te whare he tino whakatuma ki te taiao me te hauora tangata. Ko te whakatutuki i te whakakorenga o enei mea poke he mea nui mo te whakapai ake i te kounga o te wai me te whakatairanga i te ahu whakamua taumau. Ko nga tukanga waikura matatau (AOPs), ina koa ko nga AOP rerekee, kua puta hei otinga pai mo nga punaha maimoatanga wai para. Heoi, ko nga AOP tuku iho e hiahia ana kia nui rawa te whakaurunga o te hiko, na te mea ka nui ake te utu.

Heterogenous photocatalysis, e whakamahi ana i nga semiconductors pararopi penei i te g-C3N4, kua arohia hei rautaki AOP taumau na te ngawari o te wehe me te whakamahi o te ra. Ahakoa e whakaatu ana nga kaiwhakaahua whakaahua pararopi i te tino pumau, ko te iti o te awhe mokowhiti o te ra me te iti o te kaha whakauru mo nga parahanga pararopi ka aukati i te pai o te mahi. He rereke, ka tukuna e nga semiconductors pararopi te whakamahi i te hihinga whanui me nga kaha whakaurunga pai. Heoi, ko te whakatipuranga o te kaha kaha-kaha Frenkel excitons e aukati ana i te wehenga pai o nga irahiko me nga kohao.

Hei whakaea i enei wero, he nui te ahunga whakamua a te roopu rangahau i aratakina e Ahorangi Yongfa Zhu mai i te Whare Wananga o Tsinghua i roto i te whakaahua whakaahua pararopi mo te whakahekenga parahanga. Kua whakawhanakehia e ratou nga punaha photocatalytic organic supramolecular me te polymeric e whakarei ake ana i te kaha o te whakamahi marama ma te whakarahi i te waahanga whakauru ki te rohe tata-infrared. I tua atu, kua hurahia e ratou te mahi a nga dipoles me te raupapa karaihe ki te whakarereke i te mara hiko i hangaia, kia pai ai te heke o te utu me te whakanui ake i nga reiti whakahekenga.

I tua atu, kua whakauruhia e te roopu he huarahi hou mo te kohuke o te kohuke o nga parahanga waro, te whakakotahi i roto i te tuunga H2O2 me te tauhohenga Fenton i raro i te maarama. Ka whakatutukihia e tenei punaha synergistic te kohuke rewharewha teitei me te kore e hiahia mo etahi atu oxidants, ka piki ake te reeti kohuke poke mai i te 30% ki runga ake i te 90%.

Ko enei kitenga, i whakaputaina i roto i te Chinese Journal of Catalysis, ehara i te mea ko te whakauru noa ki te whakatinanatanga o te maimoatanga wai photocatalytic engari ano he tohutoro nui mo nga kairangahau i tenei mara. Ma te arotautanga me te whakanui ake, ka whai waahi nga kaiwhakaahua whakaahua supramolecular organic ki te huri i te maimoatanga wai para me te whakatika i nga herenga o nga tikanga tuku iho.

Nga Ui Auau (FAQ)

1. He aha nga wero i roto i te maimoatanga wai para?

Ko te maimoatanga wai paru ka pa ki nga wero e pa ana ki te tango pai i nga parahanga pararopi whakakeke, te iti o te kaha ki te maimoatanga, me te hiahia mo nga otinga whai hua.

2. He aha te photocatalysis i roto i te maimoatanga wai para?

Ko te Photocatalysis he whakamahi i te whakakorikori hei whakatere i te tauhohenga matū ma te whakamahi i te rama hei puna hiko. I roto i te maimoatanga wai para, ka taea te whakamahi photocatalysis ki te whakaheke me te kohuke i nga parahanga waro.

3. He aha te whakahiato whakaahua pararopi supramolecular me te polymeric?

Ko te Supramolecular me te polymeric organic photocatalysts he momo hauhanga waro ka taea te whakamahi pai i te ra mo te whakahekenga parahanga. Ka tukuna e enei kaiwhakaahua te whakamahi i te whanui-tuhinga me te kaha whakaurunga teitei.

4. He pehea te whakanikoniko o te whakangao whakaahua supramolecular organic te maimoatanga wai para?

Ko nga kaikooti whakaahua supramolecular organic te whakarei ake i te maimoatanga wai para ma te whakanui ake i te kaha o te whakamahi marama, te whakapai ake i te hekenga utu, me te whakatutuki i te kohuke o te kohuke o nga parahanga pararopi i raro i te maarama marama.

5. He aha te hiranga o te rangahau i whakahaeretia e te roopu a Prof. Yongfa Zhu?

He nui te ahunga whakamua a te roopu a Ahorangi Yongfa Zhu ki te whakatika i nga here o nga tikanga maimoatanga wai para tuku iho. Ko o raatau kitenga ka whai waahi ki te whakatinanatanga o te maimoatanga wai photocatalytic me te whakarato i nga whakaaro nui mo nga kairangahau i tenei waahanga.