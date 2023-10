NASA me Boeing Whakaritea mo te Mihana Tuatahi a Starliner ki te Teihana Mokowhiti Ao

Kei te kaha te NASA me Boeing ki te mahi i nga waahanga whakamutunga o nga mahi whakamana me nga mahi whakamana mo te rere tuatahi a te Boeing Starliner mokowhiti me nga kairangirangi ki te International Space Station (ISS). Ahakoa ko te kaupapa tuatahi kia reri te waka mokowhiti mo te rere i te marama o Maehe, na te arotakenga whakaaturanga whakarewanga i whakatau ki te whakarite i te whakarewanga i te Paenga-whawha kia pai ake ai te whakauru i nga huringa o nga kaihopu me nga miihana whakahoki utanga i te puna.

Ko te Whakamātautau Rererangi a Boeing Starliner Crew (CFT) a NASA ka tohu i te miihana tuatahi o te waka mokowhiti i hangaia mo te kawe wakarangirangi ki te taiwhanga orbital. Ko Butch Wilmore raua ko Suni Williams nga kaiwhakatere rererangi ka timata ki te eke ki tenei kaupapa o mua i te wa e tutuki pai ai te waka mokowhiti i nga whakaritenga haumaru a NASA.

He nui te ahunga whakamua a Boeing ki te whakarite i te Starliner mo te CFT. Kua oti kē te tango rīpene i te pito o runga o te wahanga o nga kaihopu, kei te haere tonu nga mahi ki te tango, ki te whakatika ranei i te riipene kei te pito o raro o te waka mokowhiti. Ko enei mahi whakatikatika taputapu e tika ana kia mutu i roto i nga wiki e whai ake nei, ka whai i nga aromatawai whakamutunga hei whakarite i te toenga o te riipene he taumata morearea.

Hei whakatutuki i te ra whakarewanga o naianei, ka tukuna he huinga parachute ka utaina ki runga waka mokowhiti CFT hei te mutunga o tenei tau. Ka whakahaerehia he whakamatautau whakahekenga mo te drogue hou a Starliner me nga parachute matua, me te whakauru i nga whakapainga hoahoa hei whakarei ake i te haumaru o te punaha. Ko te whakamatautau whakaheke kua whakaritea mo te timatanga o 2024.

Kei te whakamahere hoki a Boeing me NASA ki nga whakarereketanga ki nga punaha whakahaere waiariki kaha ki te whakarei ake i nga mahi mo te wa roa i runga i nga akoranga i akohia mai i te take whakamaarama i te raeraera i mua i tenei tau. Kua mahia nga whakarereketanga taputapu e tika ana, a kei te mahi whakamua ki te aukati i nga take penei a muri ake nei.

Kei te ahu whakamua i runga i nga hua tiwhikete e hiahiatia ana mo te whakamatautau rererangi, me te tata ki te 98% kua oti. Kei te tumanako a NASA me Boeing ki te kati i nga toenga tohu tohu mo te CFT i te timatanga o tera tau. I tua atu, he nui nga ahunga whakamua kua tutuki ki te whakatutuki i nga whakaritenga mo te whakahaere a-ringa a nga kaihopu o te waka mokowhiti me te tarai i te punaha tātari.

Ko te putanga hou o te raupaparorohiko rere a Starliner mo te CFT kua tutuki pai te whakamatautau tohu, a kei te whai i nga whakamatautau whakaurunga taputapu me te rorohiko. I te wa ano, ko nga kaihopu me nga waahanga ratonga o te waka mokowhiti kei te noho tonu, e tatari ana ki te haere tonu o te tukatuka preflight paerewa.

Ko te roketi a United Launch Alliance Atlas V, ka mau i te waka mokowhiti a Starliner, kua tae mai ki Florida i Cape Canaveral Space Force Station. Ko te tukanga whakauru i waenga i te roketi me te waka mokowhiti ka puta hei te wa e tika ana.

Kei te whakangungu kaha nga Kairangirangi o NASA ka uru ki te Mīhana CFT mo a raatau miihana tata ki te waru ra ki te ISS. Kei roto i tenei whakangungu matawhānui nga whaihanga puta noa i nga wahanga katoa o te rere, te mahi tata me nga mahi me nga roopu tautoko miihana.

I mua i te CFT, i tutuki pai a Starliner e rua nga whakamatautau rere kore, tae atu ki te Orbital Flight Test-2, i te wa i u atu ai ki te teihana mokowhiti i te Mei 21, 2022, katahi ka tau pai ki te White Sands Missile Range i New Mexico.

Mo nga korero hou mo te ahunga whakamua o te misioni, ka taea e koe te whai i te blog a nga kaimahi arumoni a NASA, i te blog misioni CFT ranei. Ka kitea ano etahi atu korero mo te Kaupapa Tauhokohoko a NASA i runga i te blog kaihopu arumoni, @commercial_crew i runga i Twitter, me te wharangi Facebook kaihopu arumoni.

FAQ

1. Hei awhea te mahi tuatahi o te waka mokowhiti a Boeing Starliner?

Ko te miihana tuatahi o te waka mokowhiti a Boeing Starliner kua whakaritea mo Paenga-whawha, whai muri i te otinga o nga mahi whakamana me te whakamana.

2. Ko wai ka eke ki nga waka rererangi i runga i te miihana tuatahi?

Ka uru atu a Astronauts Butch Wilmore raua ko Suni Williams ki nga kaihopu mo te kaupapa tuatahi o te waka aao Starliner.

3. He aha nga whakapainga e mahia ana mo nga parachute o te waka aao Starliner?

Kei te whakapakarihia nga parachute o te waka mokowhiti Starliner ki te whakarei ake i te take haumaru o te punaha.

4. He aha nga whakarereketanga kei te mahia ki nga reera punaha whakahaere wera?

Kei te whakamahere a Boeing me NASA ki nga whakarereketanga ki nga punaha whakahaere waiariki hei whakapai ake i nga mahi mo te wa roa i runga i nga akoranga i akohia mai i tetahi take o mua.

5. He pehea te whakarite a nga kairangi mo te misioni?

Kei te whakangungu matawhānui ngā kaiwhakatere rererangi, tae atu ki ngā whaihanga, ki te whakarite mo ta ratou misioni ki te Teihana Mokowhiti o te Ao.