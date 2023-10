He Rohe Kare i Maataki: Ko te Taapiri i Kitea i roto i nga Waea Mammalian

Kua kitea e nga Kairangahau te waahi whenua i roto i nga pūtau whakangote ma te tautuhi i tetahi waahanga e kiia nei ko te exclusome. Ko tenei waahanga hou i kitea, kei roto i te plasma pūtau, he mea hanga mai i nga mowhiti DNA e kiia nei he plasmids. Ka puta mai enei plasmids mai i nga momo puna, tae atu ki waho o te pūtau me nga telomeres, ko nga pito kapi o nga chromosomes. He mea nui kia mohio ko nga plasmids i roto i te motuhake kaore i roto i nga mahere mo nga pūmua.

Ko te rangahau, i arahina e Ruth Kroschewski mai i te Institute of Biochemistry i ETH Zurich, e whakaatu ana ko te motuhake te mahi matua hei tiaki i nga chromosomes i roto i nga pūtau. Ko te motuhake te mahi hei tikanga mo nga pūtau ki te wehewehe i waenga i o raatau ake DNA e hiahiatia tonu ana me te DNA kee kaore e hiahiatia ana. Ko nga mowhiti DNA e kore e taea te wehe ka uru pea ki roto i nga chromosomes, ka whakararu ranei i te tinana o te pūtau ma te whakamaori ki roto i nga pūmua.

E whakapono ana nga kairangahau ka whai waahi te tuumotu ki roto i te maharatanga mate-a-rorohiko. He pūmua motuhake e herea ana ki te DNA i roto i te plasma pūtau kua rangahauhia mo nga tau ka mohiotia hoki ki te here ki nga mowhiti DNA. Ma tenei pūmua ka puta he riipene tohu i roto i nga pūtau, ka puta te hanga me te tuku matū karere mumura. Ka taea e tenei tohu whakaroa te whakapohehe i te punaha mate ki te whakaaro kei te haere tonu te mate, ka arai pea ki nga urupare autoimmune penei i te systemic lupus erythematosus.

E whakaponohia ana no te timatanga o te kukuwhatanga i te wa i puta mai ai nga eukaryotes. E whakapaetia ana i whakawhanakehia te motuhake hei huarahi ki te whakarite me te tiaki i te DNA ahua mowhiti mai i te whakakotahitanga o nga momo rauropi. Ahakoa he rite te ahua o te envelopu motuhake ki to te karihi pūtau, he maamaa ake me nga waahi ka kitea noa i te timatanga o te hanganga o te kopaki karihi. Ko nga take i takaia ai nga plasmids ki roto i te kopaki kirikiri kaore i te tino marama.

Me rangahau ano kia mohio ai koe ki nga mea ngaro o te motuhake, tae atu ki te whakarereketanga o te DNA plasmid me nga mea e whakatau ana i te tukunga plasmid ki roto i te tuumotu. Ko tenei waahanga hou e whakatuwhera ana i nga huarahi mo te tirotiro i nga tikanga pūkoro me o raatau paanga ki nga mate me nga urupare mate.

