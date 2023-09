Ko nga ika o mua e whakarato ana i te matauranga ki te Kuwhatanga o te Angaanga

He rangahau hou i whakaputaina i roto i te Nature kua kitea he ika parapara e 455 miriona tau te pakeke, a Eriptychius americanus, kua homai he tirohanga nui ki te kukuwhatanga o nga angaanga vertebrate. I whakamahia e nga kairangahau mai i te Whare Wananga o Birmingham, Naturalis Biodiversity Centre, me te Natural History Museum te tomography rorohiko ki te hanga ano i te ahua 3D mo te angaanga o te ika. Koinei te wa tuatahi i mahia he hanganga matawhānui mo tenei tauira, i kohia i te tekau tau atu i 1940, ka noho ki te Field Museum of Natural History.

I kitea e te rangahau he anga angaanga ahurei a Eriptychius he rereke ki tera o nga whaikorero kua kitea i mua. I tua atu i te whai i te wheua totoka, i te hanga whaowhao ranei e mau ana i te roro, kua wehe kee te ika nei, he kirikiri motuhake hei tiaki i tona roro. E ai ki tenei kitenga ko te whanaketanga o nga hanganga hei wehe i te roro mai i etahi atu wahanga o te mahunga i ahu mai pea na Eriptychius.

I whakamarama a Takuta Ivan Sansom, te kaituhi matua o te rangahau, i te hiranga o enei kitenga: "He hua tino whakahihiri enei e whakaatu ana i te hitori o te kukuwhatanga o mua mo te tiakitanga o nga vertebrates o mua i o ratau roro." I whakanuia ano e ia te hiranga o te ako i nga kohinga whare taonga me te whakamahi tikanga hou ki te hura i nga tirohanga hou mo nga rauropi tawhito.

Ko Takuta Richard Dearden, te kaituhi matua o te rangahau, i whakanui i te huarahi o nga tikanga whakaahua hou i taea ai e nga kairangahau te kite i te tiaki ahurei o te mahunga o te ika, hei whakakii i te waahi nui o to maatau mohiotanga ki te whanaketanga angaanga. Ka whai hua tenei matauranga ki te mohio ki te kukuwhatanga o te angaanga i roto i nga vertebrae katoa, tae atu ki te tangata.

Ko tenei rangahau e whakaatu ana i te uara o te whakamahi i nga tikanga atahanga matatau ki te wetewete i nga parapara me te maarama hohonu ki nga momo kua ngaro. E whakaatu ana hoki i te hiranga o nga kohinga whare taonga ki te whakarato tauira whai hua mo te rangahau pūtaiao.

