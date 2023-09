Ko nga Ika Matatoka Tawhito He Maramatanga Hou mo te Kuwhatanga o nga Angaanga Vertebrate

He ika parapara e 455 miriona tau te pakeke kua whakawhiwhia ki nga kairangahau he tirohanga hou mo te ahua o te tipu o nga vertebrates hei tiaki i o ratau roro, e ai ki tetahi rangahau i whakaputaina i roto i te Nature. Ko te tauira e patai ana ko Eriptychius americanus, he ika kore kaue tawhito i kitea i Colorado, USA. Ko nga kairangahau, mai i te Whare Wananga o Birmingham, Naturalis Biodiversity Centre i Leiden, Netherlands, me te Natural History Museum, i whakamahi i te tomography rorohiko hei hanga i tetahi whakaahua 3D mo te angaanga o te ika.

Ko tenei rangahau te tuatahi ki te hanga whanui i te angaanga o Eriptychius, i kohia i te tekau tau atu i 1940, i whakaahuatia tuatahitia i nga tau 1960, a kei roto i te Field Museum of Natural History i Chicago. Ko te rangahau i putea e te Leverhulme Trust i whakaatu kua wehea e Eriptychius, nga kaata motuhake e mau ana i te roro, kaore i rite ki nga momo o muri mai kua herea katoatia te kaata. E tohu ana tenei ko te whanaketanga wawe o nga hanganga hei wehe i te roro mai i etahi atu wahanga o te mahunga pea i timata mai i a Eriptychius.

Ko Takuta Ivan Sansom, Kaiako Matua i roto i te Palaeobiology i te Whare Wananga o Birmingham me te kaituhi matua o te rangahau, i whakapuaki i te harikoa mo nga kitenga, e kii ana ka whakaatu pea ratou i te hitori o te kukuwhatanga moata mo te tiakitanga o nga vertebrates o mua i o ratou roro. Ko Takuta Richard Dearden, te kaituhi matua o te rangahau me te Hoa Rangahau Postdoctoral i Naturalis Biodiversity Centre, i whakanui te hiranga o te kitenga, e kii ana ka whakakiia e ia tetahi waahi nui ki te mohio ki te whanaketanga o te angaanga i roto i nga vertebrates katoa, tae atu ki te tangata.

Ko tenei rangahau e whakaatu ana i te hiranga o nga kohinga whare taonga me te whakamahinga o nga tikanga whakaahua hou ki te ako i nga tauira tawhito. Ma te whakamahi i te tomography computed, i taea e nga kaiputaiao te hura i nga tirohanga hou mo te kukuwhatanga o nga angaanga vertebrate. Ko nga kitenga e whakarato ana i nga korero nui mo te timatanga o te whakamarumaru roro i roto i nga vertebrates o mua me te whai waahi ki te maarama ki te hitori o te kukuwhatanga o tenei ahuatanga tinana tino nui.

Rauemi:

- Taiao

– Te Whare Wananga o Birmingham

– Naturalis Biodiversity Centre

– Natural History Museum