He Huringa Whakatau i te Whakaora: Te Awhi i te Mahi a te Kaipatu

I roto i te whai ki te whakaora i nga puunaha rauwiringa kaiao kua pakaru ma roto i nga otaota hou, ka hurahia e te rangahau whakamohiotanga he tirohanga tino nui i roto i te nuinga o nga kaupapa whakaora - te kore e whakahaere i nga otaota kai tipu. Ko te rangahau, he tata ki te 2,600 nga mahi whakaora puta noa i nga momo puunaha rauwiringa kaiao, e whakaatu ana i te hiahia tere ki te whakatika i te riri a nga otaota otaota ki nga tipu taitamariki.

Ko te whakaraeraetanga o nga tipu taitamariki ki nga otaota otaota kaore e taea te warewarehia. Ko enei tipu he rite ki nga maimoatanga e kore e taea e nga kaiwhangai, he maha nga wa ka mate. Ko Ahorangi Brian Silliman, he tohunga mo te koiora tiaki moana i te Whare Wananga o Duke, e whakanui ana i te hiranga o te whakamarumaru i nga tipu i o ratau timatanga. Ko te kore e mahi pera ka kore noa e aukati i nga mahi whakaora engari ka nui ake nga utu.

Ko nga rangahau e tohu ana ko te whakakore, te whakahaere mo te wa poto ranei i nga otaota otaota ka tere ake te whakaora, te whakapai ake i nga hua, me te whakaheke i nga utu. Ko te whakaurunga o nga kaitukino ki te pupuri i nga taupori herbivore ki te tirotiro, ki te whakauru ranei i nga arai kia tau ra ano nga whakato me te iti o te whakaraerae, ka piki ake te tipu o te tipu ma te 89%. Ko tenei maaramatanga e kii ana kia huri te tauira ki nga mahi whakaora.

Ko te rangahau, i aratakina e Qiang He o te Whare Wananga o Fudan me Changlin Xu, ka aro ki te tere o te whakatika i tenei take, otira ki nga rohe mahana, maroke e tino kitea ana te paanga otaota. Ko te hekenga o nga kaipahua o runga, penei i te wuruhi, te raiona, me te mango, nana nei i whakahaere te taupori herbivore i mua, ka piki ake te pehanga kai me te aukati i te tipu o nga otaota.

E whakaaro ana nga kairangahau ki te awhi i nga kaipara maori hei tikanga utu-utu me te whai hua hei whakarei ake i te rereketanga o te tipu me te whakaora i te rauwiringa kaiao. Ka whakatauritea e Ahorangi Silliman tenei huarahi ki te "tinihanga maara hou" ka taea te whakarua i nga hua o nga otaota. Kia tau te tipu, ka whai waahi nui te herbivores ki te pupuri i te rereketanga me te mahi o te rauwiringa kaiao tipu.

Ko tenei tirohanga hou ki te whakaora i te rauwiringa kaiao me arotake ano i nga tikanga o naianei me te huarahi tino katoa e whakaaro ana ki nga kaipahua me nga taonga. Ma te tuku kia maha ake nga kaipahua ki roto i nga rauwiringa kaiao, ki te whakahoki mai ranei i o ratau taupori, ka taea e tatou te whakatenatena i te tipu o nga otaota me te whakaiti i nga wero i puta mai i nga tikanga whakaora. Kua tae ki te wa ki te awhi i te mahi a te kaipatu otaota i roto i te mahi whakaora.

FAQ

He aha te mea nui ki te whakahaere i nga otaota otaota i roto i nga kaupapa whakaora?

He mea nui te whakahaere i nga otaota otaota i roto i nga kaupapa whakaora na te mea he riri nui ki nga tipu taitamariki. Ki te kore e taea te whakahaere i nga otaota otaota ka mate enei tipu, ka aukati i nga mahi whakaora me te utu nui ake.

Me pehea te whakahaere i nga otaota otaota i roto i nga kaupapa whakaora?

Ka taea te whakahaere i nga otaota otaota i roto i nga kaupapa whakaora ma te whakauru i nga kaipahua hei pupuri i nga taupori herbivore ki te tirotiro, ki te whakauru ranei i nga arai kia tau ra ano nga whakato me te iti o te whakaraerae. Ka taea e enei mahinga te tere ake te whakaora, te whakapai ake i nga hua, me te whakaheke i nga utu.

He aha te mahi a te herbivores i te wa e tipu ana nga tipu?

Kia tau te tipu, ka whai waahi nui te herbivores ki te pupuri i te rereketanga me te mahi o te rauwiringa kaiao tipu. Ka whai wāhi ratou ki te hauora me te taurite o te puunaha rauwiringa kaiao, e whakapumau ana i te oranga tonutanga o nga taupori tipu.