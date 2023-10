Matū Aqueous in Carbonaceous Planetesimals: Synthesizing Prebiotic Organic Matter

By

He mahi nui te matū wai i roto i te hanganga o te mea waro prebiotic i roto i nga aorangi waro. Ko enei tinana tiretiera, e whakaponohia ana i hanga i te timatanga o te punaha solar, ka kaha ki te tuku i nga poraka hanga ora ki etahi atu aorangi, tae atu ki a Papa.

I roto i tetahi rangahau tata nei, i tirotirohia e nga kairangahau te hanganga o te huaora B3, e mohiotia ana ko te waikawa nicotinic, i roto i enei planetesimals. He mea nui te Huaora B3 mo te coenzyme NAD(P)(H), he mea tino nui mo te paohotanga o nga momo oranga katoa.

I whakaarohia e nga kairangahau he tikanga urupare hou i runga i nga whakamatautau o mua i te mara. Ko te whakahiato o te huaora B3 ko te whakakotahitanga o te huka huka, penei i te glyceraldehyde, te dihydroxyacetone ranei, me nga waikawa amino penei i te waikawa aspartic, asparagine ranei. Ka puta enei tauhohenga i roto i te wairewa wai karekau he hāora, etahi atu mea whakahaora ranei.

Hei whakataurite i nga ahuatanga i roto i nga planetaesimals waro, i kii nga kairangahau he toka toka 3 g/cm³, he porosity o 0.2, me te kiato huka o 0.917 g/cm³ te whakakii i nga pores. I whakahaerehia nga whaihanga i te pehanga 100 bar.

Ko nga hua o nga whaihanga i whakatauritehia ki te ine nui o te waikawa nicotinic i roto i nga tauira i kohia mai i nga momo puna, tae atu ki te CI chondrite Orgeil, etahi Antarctic CM2 chondrites, me te C2 chondrite Tagish Lake. Ko te ahua o te tikanga tangohanga i whakamahia, penei i te wai wera, te ultrasonication wai makariri, te HCl-hydrolyzed, te waikawa formic ranei, i whakaarohia ano.

Ko te rangahau e whakarato ana i nga tirohanga nui ki te kaha o te matū wai i roto i nga aorangi waro mo te whakahiato i nga mea waro prebiotic. Ma te mohio ki enei mahinga ka awhina i te whakamarama i te takenga mai o te oranga me te tohatoha o nga poraka hanga nui puta noa i te ao.

Rauemi:

– Nga korero tautoko i te Ripanga S1.