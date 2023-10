He pehea te Paanga o nga Satellites Starlink a SpaceX ki te Irirangi Astronomy

Kei te maaharahara nga kaitirotiro whetu mo te paanga o nga peerangi Starlink a SpaceX i runga i te arorangi reo irirangi. Ko te Square Kilometer Array Observatory (SKAO) ka noho hei karu irirangi kaha rawa atu o te ao, engari ko te piki haere o nga kahui wheturangi he whakatuma mo tona whaihuatanga. Neke atu i te 4,600 a Starlink i roto i te orbit me te whakaaro ki te whakarewa ake ki te 42,000 atu. Ko enei amiorangi, me nga kahui whetu a muri ake nei mai i nga kamupene penei i a Amazon, kei te hanga parahanga marama me te whakararu i nga tirohanga whenua.

Ko nga kaitirotiro arorangi reo irirangi e whakahaere ana i nga whakamatautau tuatahi me te Engineering Development Array 2 (EDA2) i Ahitereiria ki te hauauru kua kitea nga hua. Ko nga tukunga mai i nga peerangi Starlink i tino marama ake i nga tohu arorangi i kitea e te SKAO. E rua nga momo poke i tautuhia: ko nga tohu e tumanakohia ana i waenga i nga amiorangi me te whenua, me nga tukunga pohehe mai i nga hikohiko o nga amiorangi. Ka whakararu enei tukunga ki te kite i nga tohu mai i te ata o te ao, he wa tino nui i roto i te hitori o te ao.

Ahakoa kaore a SpaceX e takahi i nga whakaaetanga o te ao, na te inaki i waenga i nga tohu Starlink me nga tohu wheturangi ka uaua ake te ako i te ata o te ao. Ko nga kaituhi o te rangahau e whakanui ana i te hiahia mo te korerorero i waenga i nga kamupene motuhake, nga tari whakahaere, me te hapori arorangi. Kia kaua e whakapohehehia te aorangi e nga mahi a nga kamupene motuhake, me whai tikanga kia taurite nga hiahia o te uru ipurangi tere-tere o te ao me te pupuri i nga tikanga o te aorangi.

Ahakoa ka nui haere nga uauatanga o te arorangi reo irirangi i te tipu haere o nga kahui wheturangi, he mea nui ki te whakatika i te paanga ki nga tirohanga putaiao. Me mahi i naianei ki te whakarite kia rangona nga reo o nga kaitirotiro whetu, me te mahi i te whakawhanaketanga o nga kahui wheturangi me te whai whakaaro nui ki te pupuri i nga rangahau pūtaiao nui.

Rauemi:

– Tuhinga: "Me pehea te Paanga o nga Satellites Starlink a SpaceX ki te Ahurangi Irirangi"

– arXiv.org: “Nga Paanga o nga Kahui wheturangirangi ki runga i a SKAO EDA2”