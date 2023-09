Nerf Blaster Hoahoa Pua 100 Pere Ia Hekona

Whakarāpopototanga: Kua hangaia e tetahi kaingākau DIY he pupuhi Nerf aunoa ka taea te pupuhi i te 100 pere mo ia hekona, he nui ake i nga taakaro Nerf paerewa mo te pupuhi, te tika, me te tere o te ahi. Ko te hoahoa o te pupuhi ka whakamahi i nga pere haurua te roa, ka pai ake te rere ina whakarewahia e nga pupuhi kaha-kaha. Ka utaina nga pere ki roto i te moheni pahū me nga rēreti hei pana ki roto i nga wira i te hurihanga o te pahū. Ko te eke ki te reanga ahi nui he wero, me nga uauatanga o te Kaihanga penei i nga pere kowhatu me nga wahanga e rere atu ana i nga maheni. Heoi, na roto i te hoahoa hurihuri, ka pai te mahi o te pupuhi, me nga pere ka mahue i te maheni me te tere haere ki raro. Ko nga riipene whakaata e whakaatu ana i te puhipuhi e mahi ana kua tiritirihia, e whakaatu ana i te tere tere o nga pere e pupuhi ana.

Mo te hunga kaingākau ki a Nerf e rapu ana i te wheako pupuhi pai ake, he kaihoahoa DIY e kiia nei ko [3DprintedLife] kua angitu te hanga i tetahi pupuhi aunoa ka eke ki tua atu i nga herenga o nga taakaro Nerf paerewa. Ko tenei hoahoa auaha e whai ana ki te whakatutuki i te tere o te ahi o te 100 pere mo ia hekona i te wa e mau tonu ana te pupuhi me te tika.

Ki te whakatutuki i te mahi e hiahiatia ana, ka whakamahia e te pupuhi te whakamahi i nga pere haurua-roa, e mohiotia ana he pai ake te whakaatu i nga ahuatanga rererangi ina whakarewahia e nga pupuhi kaha-kaha. Ko enei pere e akiakihia ana e nga whitiki e peia ana e nga motuka kaha, he rite ki nga miihini o nga pupuhi wira. Ka utaina te kariri ki roto i te moheni pahū e mau ana ki nga rēreti hei pana i nga pere ki roto i nga wira hurihuri.

Heoi, he wero nui te tukanga ki te whakatutuki i te tere ahi o te 100 pere mo ia hekona. I tutaki te Kaihoahoa ki nga arai penei i nga pere kowhatu me nga maheni e peia ana nga waahanga i te wa e hanga ana. Na te kaha o te whitiwhiti me te whakamahine o te hoahoa, i ata taka enei take. Ko te hua ko te pupuhi e tuku pono ana i nga pere mai i te maheni, e turaki ana i a raatau ki raro i nga tere whakamihi.

Mo te hunga e pirangi ana ki te tirotiro i nga uauatanga o te hoahoa o te blaster, kei te waatea nga konae ma OnShape. Hei taapiri, kua tohatohahia nga riipene whakaata e whakaatu ana i te kaha o te puhipuhi, e tuku ana i nga kaimakitaki te whai waahi ki te kite i te whakamīharotanga o nga pere kua tukuna.

Ko etahi atu hoahoa me nga whakarereketanga o nga pupuhi Nerf kua kitea i mua, e whakaatu ana i te kaha me te mahi auaha o te hapori hihiko Nerf.

Rauemi:

– [3DprintedLife]

- YouTube (kaore nga hononga ataata e whakaratohia)