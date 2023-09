Ko nga Motu o nga Kohao Pango Nui

I te mea he kaitirotiro arorangi i te Whare Wananga o Arizona, ko tetahi o aku tino kaupapa ako ko te tipu o nga kohao pango tino nui. He rite ki te ahua o to tatou whakatipuranga i a tatou takitahi, ko te taiao e noho ana te poka pango nui ka pa ki te tipu.

Kei ia poka pango tino nui he kainga, e mohiotia ana ko tona tupuni manaaki, me tetahi takiwa, kei roto he roopu o etahi atu tupuni. Ka tipu enei rua pango nui ma te pau i te hau kei roto i to ratau tupuni ope, i etahi wa ka piriona taima te taumaha ake i to tatou Ra.

E matapae ana te ahupūngao ariā me hia piriona tau kia tipu ai nga kohao pango ki roto i nga quasars, he mea tino kanapa me te kaha e whakakahangia ana e nga kohao pango. Heoi, kua kitea e nga kaitirotiro arorangi he maha nga quasars kua hanga i roto i te wa poto ake mo etahi rau miriona tau.

Ko tenei ahuatanga whakahihiri o te tipu o te poka pango tere atu i te mea i tumanakohia, kua arahina ahau ki te torotoro i te waahi e karapoti ana i enei rua pango. Kei te pirangi au ki te whakatau mena ka puta mai nga quasars tino nui ki nga rohe nui te tangata me te maha atu o nga tupuni, ka taea ranei te tipu ki nga rahi nui ahakoa ki nga waahi ururua o te ao.

Ko tetahi ahuatanga i akohia e au ko nga kaikawe tupuni. Ko te Protoclusters he kohinga o nga tupuni kaore ano kia tiango ki te mea kotahi. He rau nga tupuni kei roto, a, ko te ahuatanga o te tukinga o nga tupuni, te tipu o nga kohao pango, me te nui o te hau ka puta he whetu hou.

He tere ake te tipu o enei kapokapū i te mea i whakaponohia i te tuatahi, ka whakaatu i tetahi atu panga aorangi hei whakaoti ma te hunga arorangi. E ngana ana matou ki te mohio ki te hononga i waenga i te whanaketanga tere o nga quasars me nga protoclusters.

Hei tirotiro i nga kaaputu kawa, ka hiahia nga kaitirotiro arorangi ki nga whakaahua me nga hiranga o ia tupuni kei roto i te kaapu. Ko nga whakaahua he korero mo te ahua, te rahi, me te tae o te tupuni, engari ko nga hiranga e whakaatu ana i te tawhiti o te tupuni mai i te whenua i runga i nga roangaru o te marama.

Ko te Waea Mokowhiti a James Webb e haere ake nei ka tino whakanui ake i to maatau kaha ki te ako i nga protocluster me nga quasars. Ma tenei karu matatau ka taea e tatou te maataki i nga tupuni me nga kohao pango i te wa i puta mai ai i nga piriona tau ki muri, e whakaatu ana i to ratau whanaketanga wawe.

Ko tetahi taputapu motuhake i runga i te James Webb Space Telescope, e kiia nei ko te whaanui-a-whare slitless spectrograph, kua huri te rapunga mo nga waahi tupuni. Ka taea e ia te hopu i te hiranga mo nga tupuni katoa i roto i tana tirohanga i te wa kotahi, ka taea e nga kaitirotiro arorangi te maataki i nga taone nui i roto i nga haora torutoru.

He maha nga kaupapa kei te whakamahi i te James Webb Space Telescope ki te ako i nga taiao quasar. Ko enei kaupapa e whai ana ki te mataki i nga quasars me o ratou tupuni tata mai i te 800 miriona tau i muri mai i te Big Bang. Ma te wetewete i te rama ka tukuna e te hauwai me te hāora, ka taea e nga kaitirotiro arorangi te whakatau i nga waahi 3D o nga tupuni e pa ana ki nga quasars kanapa.

Ko te roopu ASPIRE i te Whare Tirotiro Tuturuki o Te Whare Wananga o Arizona kei te arahi i tetahi kaupapa penei. Kua tautuhia e ratou tetahi kapoputere huri noa i tetahi quasar tino kanapa me te whakau i te tohu mai i nga tupuni 12. I kitea e tetahi atu rangahau neke atu i te kotahi rau nga tupuni i te takiwa o te quasar tino marama e mohiotia ana i te ao tuatahi, me te 24 o ratou e tata ana ki roto ranei i te takiwa o te quasar.

E mau ana te korero a James Webb Space Telescope ki te whakarato i te tirohanga o mua mo nga taiao quasar, e taea ai e tatou te mohio ake ki nga waahi o te ao kei reira nga rua pango nui.

Nga wehewehe:

– Kohao pango nui: he kohao pango me te tini miriona, piriona taima ranei o te Ra.

– Quasar: he ahanoa tino kanapa me te kaha, e whakakahangia ana e te kohao pango nui i tona pokapū.

– Kaihautu tupuni: te tupuni kei roto he poka pango tino nui.

– Protocluster: he kohinga o nga tupuni i mua i te takahanga ki te mea kotahi.

– Spectra: te tohatoha o nga roangaru ka tukuna, ka ngohia ranei e tetahi mea, e whakarato ana i nga korero tino nui mo nga ahuatanga me te tawhiti o te mea.

– James Webb Space Telescope: he telescope mokowhiti kei te heke mai ka whakarewahia e NASA, i hangaia ki te ako i nga tupuni me nga whetu o te ao.

Rauemi:

– Ko te tuhinga puna ake kaore he puna o waho, he URL ranei.